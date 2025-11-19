La mejor tortilla, la de la Armada

El ferrolano Jesús Barcia Veiga, de la Esengra, elaboró la mejor tortilla de la jornada Emilio Cortizas

A primera hora de la mañana de este miércoles daba comienzo en la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de A Graña (Esengra) una nueva edición, la séptima, del "Concurso de Tortilla Española" en Galicia que promueve la Denominación de Origen Protegida (DOP) Baena en diferentes partes del país.

Los fogones de las instalaciones se encendieron pasadas las 09.00 horas y los alumnos de las ocho escuelas participantes este año —CIFP Paseo das Pontes, CIFP Fraga do Eume, IES Sanxillao, IES Foz, CIFP Vilamarín, CPR Belarmino Fernández Iglesias, CIFP Compostela y la Escuela de Hostelería de la Armada (Esengra)— se afanaron desde el minuto uno en sus elaboraciones, algunas clásicas y otras con algún que otro toque diferenciador, como papada ibérica o pimiento de padrón, entre otras.

Disposición de todas las elaboraciones Emilio Cortizas

Cada centro formativo debía presentar a los miembros del jurado, integrado por personal de la Armada, profesores y un responsable de la DOP Baena su propuesta, además de servirla. En el certamen se compite en dos modalidades: cocina y sala, pudiendo presentarse dos personas por centro, uno que demostró su valía en los fogones y otro sirviendo y presentado el plato, así como el vino escogido para la ocasión.

Puntuaciones

Cada tortilla debía estar formada por un mínimo de cuatro huevos y aparte de la patata, cebolla (opcional), sal y aceite de oliva virgen de la DOP Baena se podía incorporar un ingrediente a mayores, por el cual apostaron muchos de ellos.

Por su parte, el jurado podía otorgar, en la modalidad de cocinado, la puntuación máxima de 100 puntos, valorando cuestiones como la jugosidad de la tortilla (hasta 40 puntos); la consistencia (20 puntos); la originalidad (20 puntos) y el equilibro entre los ingredientes utilizados (20 puntos). Asimismo, el tiempo empleado para la elaboración y presentación no deberá superar los 45 minutos.

Para la modalidad de sala se han tenido en cuenta cuestiones como la corrección en el lenguaje y la expresión utilizada para presentar y servir el plato (20 puntos); la originalidad en la exposición del producto (40 puntos) y el acierto con el maridaje de vino y tortilla (20 puntos), pudiendo obtener 80 puntos como máximo. Los vinos elegidos en esta ocasión para el maridaje son de la bodega "Cepas Gallegas", pudiendo elegir entre cinco variedades.

Foto de familia Emilio Cortizas

Durante el acto se pudieron ver muchos nervios, con manos temblando y voces entrecortadas, pero la mayoría de los jóvenes defendieron su propuesta a la perfección y se marcharon con un excelente sabor de boca del certamen.

Premiados

El premio de este año, en la modalidad de cocina, se quedó en casa al recaer el galardón en el joven ferrolano Jesús Barcia Veiga, quien elaboró la última tortilla de la jornada y la que, visto el resultado, mejor sabor de boca dejó entre los jueces del evento, que otorgaron a esta preparación la máxima nota de las ocho presentadas.

La elaboración se distinguía por ir acompañada de una mermelada que prepararon para la ocasión con una base de pimientos de Herbón, con su característico, aunque ligero, toque picante. Una apuesta que triunfó por encima de las demás dejando un inmejorable sabor de boca en la en la escuela anfitriona de la Esengra. En segundo puesto se clasificó Bruno Arca, del IES Foz, de Lugo, y en tercer lugar, Hugo Varela, del CIFP Paseo das Pontes de A Coruña.

La base de pimiento de Herbón que conquistó al jurado, presentada por la Esengra Emilio Cortizas

En la modalidad de sala, en cambio, Mario Lorenzo, del CIFP Paseo das Pontes, se hizo con el primer puesto por su destacada puesta en escena en sala; María Calvo, del CIFP Compostela obtuvo la segunda mejor puntuación, y en tercer lugar se clasificó una alumna del CIFP Vilamarín, Sheila Domínguez.

Durante el certamen se hizo entrega, asimismo, del habitual premio especial, que se reserva para el centro que logra la mayor puntuación, galardón que recayó en el CIFP Paseo das Pontes de A Coruña, al obtener el primer puesto en la modalidad de sala y un tercero en cocina, consiguiendo la mejor puntuación del día.

Una vieja conocida de la comarca y referente en el sector gastronómico gallego, Beatriz Sotelo, que compagina su labor al frente del restaurante Illas Gabeiras con la docencia en este centro formativo coruñés, fue la encargada de recoger esta distinción.

Beatriz Sotelo (Illas Gabeiras), es la profesora del CIFP Paseo de As Pontes que se hizo con el máximo galardón de la jornada Emilio Cortizas

DOP Baena

El secretario general de la DOP Baena, José Manuel Bajo, explicó tras la entrega de premios que "de las ocho preparaciones, cuatro de ellas nos las hubiésemos comido enteras sin rechistar, de lo mejor que me he comido en muchísimo tiempo... El resto, eran estupendas también, hubiesen pasado cualquier filtro de un jurado", indicó.

También destacó la labor de los estudiantes en la presentación en sala. "Me ha sorprendido gratamente lo que he visto, vengo ahora del Concurso Internacional de Pinchos de Valladolid y puedo decir que estos muchachos que han presentado sus platos estaban a la altura del mejor personal de sala que había allí. Ha sido realmente gratificante", afirmó.

Preguntado sobre la nota distintiva de un buen aceite como el de la DOP Baena, Faraldo apostilló que "el aceite siempre se nota, claro, pero lo que se aprecia es cuando el aceite no está presente".

Esta ha sido la quinta edición del certamen que se celebra en la Esengra, la séptima en toda Galicia, como apuntó el representante de la DOP Baena (Córdoba), quien aseguró que habrá nueva edición el próximo año. "Seguiremos haciendo aquí el concurso si nos siguen acogiendo"

El responsable de la DOP Baena, entrega un obsequio al director de la Esengra Emilio Cortizas

También se desplazó hasta la Esengra para conocer el veredicto del jurado y entregar alguno de los galardones la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, quien destacó el buen hacer de las escuelas de Formación Profesional de hostelería gallegas así como la calidad de sus presentaciones en este certamen.