“La Galicia mágica” reabre las puertas de Exponav este jueves y el sábado ofrecen visitas guiadas

Parte de la anterior muestra, "A inquietude da imaxinación", en la sala Carlos III Daniel Alexandre

El Liceo de las Artes retomará la actividad del museo de Exponav con la exposición “La Galicia mágica”, que se inaugurará estes jueves 20, a las 19.00 horas, después de haber permanecido cerrado durante dos semanas para llevar a cabo trabajos de mantenimiento. Asimismo, este sábado 22 se celebrará una nueva visita guiada gratuita por la planta baja.

La muestra que propone la asociación cultural ferrolana Liceo de las Artes, que podrá disfrutarse en las instalaciones hasta el día 18 del próximo mes de diciembre, está integrada por 51 obras de pintura y fotografía que se centran en diferentes temáticas.

Estas obras se lucirán en un museo renovado en ciertos aspectos, como en la sala Carlos III, donde se pintaron y dotaron de electricidad los paneles, mientras que en otras zonas se dio continuidad al proceso de sellado del techo, con el objetivo de proteger el conjunto del centro. En los próximos días continuarán efectuándose cambios en las salas de forja y fundición, así como en el espacio dedicado a la fragata Magdalena.

La visita del sábado se puede reservar en exponav@exponav.org o 981 359 682.