Ferrol

La calle de la Iglesia reabre en su totalidad tras 73 días de obras

La UTE realizó los trabajos necesarios para reparar las deficiencias

Redacción
19/11/2025 21:49
Calle iglesia abierta al tráfico
La calle quedó abierta en su totalidad a las 19.00 horas de este miércoles
Daniel Alexandre

El Concello ha procedido a reabrir este miércoles, a las 19.00 horas, el tramo de la calle de la Iglesia que seguía en obras de reparación de las deficiencias, entre el párking del Cantón y el Callao. Se pone fin así a casi dos meses y medio de cierres parciales con los que la UTE adjudicataria –Civis Global y Prosema– solventó los defectos que se detectaron durante el periodo de garantía de la intervención. De este modo, la vía está ya abierta en su totalidad y el tráfico rodado vuelve a la normalidad, especialmente complicada en esta última fase, al afectar al aparcamiento subterráneo al que se accede por esta calle.

Los trabajos, según indicaba el informe elaborado por Proyfe, se centraron en cinco aspectos. El primero, en la intersección con la calle de la Tierra, con el asentamiento de la losa del firme que requirió la demolición de la calzada para su saneamiento y posterior compactación. Además, se arreglaron las fisuras más importantes, principalmente en el entorno de las tapas de alcantarillado y se revisaron los cinco pozos del vial.

También se reparó el mortero de cemento que rodea varias tapas de registro y la señalización horizontal de la travesía, especialmente los pasos de peatones, y las atoraciones de las canalizaciones del suministro eléctrico frente a varios edificios que impiden el paso del cableado. 

