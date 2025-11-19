La almeja japónica, con más de 1.600 kilos, es la especie que más se depura en la batea

La batea de la ría funciona desde el año 2012 Jorge Meis

La crisis del sector marisquero se agrava y este año tiene su reflejo también en el sistema de reinstalación, que se implantó en el año 2012 para dar una solución a otra crisis que impactó de lleno en la actividad de los trabajadores del mar. Así, en lo que va de año apenas han pasado por la batea de San Cristóbal 2.300 kilos de bivalvos, procedentes de las cuatro cofradías que están haciendo uso de ella: Ferrol, Barallobre, Cedeira y Corcubión.

La situación ha empeorado de una manera drástica desde con respecto al año pasado, en el que se depuraron de manera natural más de 26 toneladas de moluscos extraídos por los socios de cinco pósitos –además de las que la utilizaron el presente año, también Miño–.

La deriva del sector alcanza, por lo tanto, cotas desconocidas, sobre todo por la desaparición de una especie como el berberecho, que en los ejercicios anteriores había contribuido a engrosar las cifras de bivalvos tratados en la batea, sobre todo por la aportación de la cofradía de Cedeira, que fue la que más la empleó.

Ahora, sin embargo, según los datos facilitados ayer por la Consellería do Mar, es el pósito ferrolano el que más recurre a esta estructura que se instaló en 2012 para poder movilizar el marisco extraído de las zonas C, que, por si los males fuesen pocos, también han aumentado en los últimos meses con la reclasificación de la mayor parte del banco de As Pías el pasado mes de octubre.

La cofradía de Curuxeiras ha enviado a la batea algo más de 1.412 kilos de bivalvo, casi en exclusiva almeja japónica –1.399–. Corcubión, con 314 –berberecho sobre todo–, Cedeira, con 300 –también berberecho– y Barallobre –244 de japónica– completan las cantidades depuradas en la batea de reinstalación.