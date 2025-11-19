El artista ferrolano Luciano Bujeiro, mención de honor y exposición en The Almenara Art Prize 2025

Luciano Bujeiro Rojo en The Almenara Art Prize 2025 Cedida

Luciano Bujeiro Rojo, artista visual ferrolano, recibió una mención de honor en un evento internacional en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba, además de haber sido seleccionado para mostrar su obra en la exposición física oficial del certamen The Almenara Art Prize 2025, uno de los concursos más prestigiosos centrados en el realismo contemporáneo.

Hasta final de este mes de noviembre, Bujeiro Rojo exhibe su talento junto al de otras firmas destacadas del ámbito internacional. “Es un honor inmenso compartir espacio con tantos artistas excepcionales: esta mención y la selección para la exposición son un impulso emocional y creativo que me anima a seguir profundizando en la conexión entre lo humano, lo espiritual y lo esencial”, valoró tras la gala.

“Fractura: el rostro que habla a través de las grietas” es el título de la pieza en grafito y carboncillo, en la que explora la fragilidad humana, que otorgó este último reconocimiento.

Este llega en un año especialmente prolífico para el artista, que fue finalista en el primer Target Prize (Madrid), consiguió dos menciones honoríficas en concursos organizados por Teravarna (EEUU) y recibió el premio Blue Sky de la Ten Moir Gallery (también en EEUU).