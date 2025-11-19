Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Animando a dejar el tabaco en el Día Internacional de la EPOC

Siete de cada diez pacientes desconocen que padecen la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

Redacción
19/11/2025 19:15
En el Marcide se instaló una mesa informativa y se realizaron expirometrías
En el Marcide se instaló una mesa informativa y se realizaron expirometrías
Emilio Cortizas

La conmemoración en la jornada de este miércoles del Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica –EPOC– sirvió para llamar la atención sobre un mal que es ya la tercera causa de muerte y que, como se explica desde el Área Sanitaria de Ferrol, siete de cada diez pacientes desconocen que la padecen.

La EPOC es una afección pulmonar heterogénea que se caracteriza por síntomas respiratorios crónicos como disnea, tos crónica, o producción de esputo y exacerbaciones, debidas fundamentalmente a una anomalía de las vías respiratorias como bronquitis o bronquiolitis, o bien de los alvéolos, como enfisema, que provocan una obstrucción persistente del flujo de aire, a menudo progresivo.

Fumar

Aunque la enfermedad se asocia generalmente con el hábito del tabaco, puede ser debida también a otras causas como la contaminación ambiental, la respiración de la combustión en el empleo de cocinas, estufas de leña o combustibles fósiles, por convivencia con fumadores o por infecciones o tuberculosis, entre otros motivos.

En este sentido, la jefa del servicio de Neumología del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, Carlota Rodríguez García, explica cómo es el perfil del paciente de EPOC: “maioritariamente masculino, maior de 50 anos, e fumador, pero cada vez hai máis mulleres”.

Guerra contra el tabaco en centros de salud y hospitales de Ferrolterra

Más información

Con el fin de concienciar a la población sobre esta enfermedad, se instaló en el Marcide una mesa informativa en la que se llevaron a cabo pruebas de COPD6, espirómetro digital portátil para medir la obstrucción de la vía aérea.

Los profesionales invitaron a los que se acercaron a la mesa a dejar el tabaco, ya que es uno de los grandes agentes que complican la enfermedad, además de ser, como explicaron los profesionales en la jornada de este miércoles, “a principal actividade preventiva que a cidadanía pode facer”. 

Se advierte, además, de que “calquera home ou muller que fume, que teña disnea ou expectoración debe comentarlo co médico” porque la detección es fundamental.

Te puede interesar

Un momento de los actos del pasado 2024

“Actuar e non calar”, la premisa del Concello de Narón para el 25N
Redacción
Un momento do concerto de fin de ano de 2024

A música de Narón presume de talento, e tamén de solidariedade
Eva Mazás Arnoso
Un momento del Día da Patria celebrado en Narón

El BNG anuncia que llevará a pleno “as deficiencias” del IES Terra de Trasancos
Redacción
Imagen de archivo de la AC-116

Herida una mujer en una colisión entre dos coches en Valdoviño
Redacción