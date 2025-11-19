Animando a dejar el tabaco en el Día Internacional de la EPOC

En el Marcide se instaló una mesa informativa y se realizaron expirometrías Emilio Cortizas

La conmemoración en la jornada de este miércoles del Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica –EPOC– sirvió para llamar la atención sobre un mal que es ya la tercera causa de muerte y que, como se explica desde el Área Sanitaria de Ferrol, siete de cada diez pacientes desconocen que la padecen.

La EPOC es una afección pulmonar heterogénea que se caracteriza por síntomas respiratorios crónicos como disnea, tos crónica, o producción de esputo y exacerbaciones, debidas fundamentalmente a una anomalía de las vías respiratorias como bronquitis o bronquiolitis, o bien de los alvéolos, como enfisema, que provocan una obstrucción persistente del flujo de aire, a menudo progresivo.

Fumar

Aunque la enfermedad se asocia generalmente con el hábito del tabaco, puede ser debida también a otras causas como la contaminación ambiental, la respiración de la combustión en el empleo de cocinas, estufas de leña o combustibles fósiles, por convivencia con fumadores o por infecciones o tuberculosis, entre otros motivos.

En este sentido, la jefa del servicio de Neumología del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, Carlota Rodríguez García, explica cómo es el perfil del paciente de EPOC: “maioritariamente masculino, maior de 50 anos, e fumador, pero cada vez hai máis mulleres”.

Con el fin de concienciar a la población sobre esta enfermedad, se instaló en el Marcide una mesa informativa en la que se llevaron a cabo pruebas de COPD6, espirómetro digital portátil para medir la obstrucción de la vía aérea.

Los profesionales invitaron a los que se acercaron a la mesa a dejar el tabaco, ya que es uno de los grandes agentes que complican la enfermedad, además de ser, como explicaron los profesionales en la jornada de este miércoles, “a principal actividade preventiva que a cidadanía pode facer”.

Se advierte, además, de que “calquera home ou muller que fume, que teña disnea ou expectoración debe comentarlo co médico” porque la detección es fundamental.