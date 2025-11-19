Mi cuenta

Ano Castelao

A homenaxe a Castelao do Club de Prensa de Ferrol e Fuco Buxán comeza este xoves

Os actos inclúen unha conferencia do profesor Xesús Alonso Montero e a proxección do filme documental de Xan Leira "Consello de Galiza"

Redacción
19/11/2025 12:44
O director do filme que se proxectará no Antigo Hospicio, co cartel do mesmo
Cedida

Fuco Buxán estrea este xoves 20 as homenaxes con motivo do Ano Castelao, ás 18.00 no salón de actos Concepción Arenal do Campus Industrial, coa colaboración do Club de Prensa de Ferrol, que consistirá na charla do profesor Xesús Alonso Montero, catedrático emérito da USC, “Textos de Castelao trala súa viaxe á URSS en maio de 1938”.

A mesma asociación cultural, a través do programa FalaRedes, organiza o venres 21, ás 19.00 no Antigo Hospicio, a proxección do documental “Consello de Galiza (goberno galego no exilio)”, cun coloquio posterior co director, Xan Leira.

Castelao nun mitin en Montevideo

O documental de Xan Leira, “Consello de Galiza (goberno galego no exilio)”, no Antigo Hospicio de Ferrol

