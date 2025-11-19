Ano Castelao
A homenaxe a Castelao do Club de Prensa de Ferrol e Fuco Buxán comeza este xoves
Os actos inclúen unha conferencia do profesor Xesús Alonso Montero e a proxección do filme documental de Xan Leira "Consello de Galiza"
Fuco Buxán estrea este xoves 20 as homenaxes con motivo do Ano Castelao, ás 18.00 no salón de actos Concepción Arenal do Campus Industrial, coa colaboración do Club de Prensa de Ferrol, que consistirá na charla do profesor Xesús Alonso Montero, catedrático emérito da USC, “Textos de Castelao trala súa viaxe á URSS en maio de 1938”.
A mesma asociación cultural, a través do programa FalaRedes, organiza o venres 21, ás 19.00 no Antigo Hospicio, a proxección do documental “Consello de Galiza (goberno galego no exilio)”, cun coloquio posterior co director, Xan Leira.