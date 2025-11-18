Premios de emprendimiento para dos alumnas del Campus Industrial de Ferrol

Clara Souto e Irene Rodríguez, premiadas en la I Feira de Emprendemento e de Apoio ao Empego de la UDC Cedida

Los premios de emprendimiento que se otorgan por parte de Universidad como resultado de un convenio de colaboración con la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración a trabajos fin de grado fin de máster y tesis de doctorado en el curso académico 2024-2025 recayeron en dos alumnas del Campus Industrial de Ferrol, en las áreas de conocimiento de “Artes e Humanidades” y Enxeñaría e Arquitectura”.

Clara Souto Ferreiro e Irene Rodríguez Ríos son las galardonadas como tituladas en Xestión Industrial de Moda, la primera, y de Enxeñaría de Deseño Industrial, la segunda. Ambas recibirán sendos cheques de 800 euros.

En el primer caso, Clara Souto fue premiada por su Trabajo de Fin de Grado, con el proyecto “Desenvolvemento da estratexia de branding para unha marca de creación propia: o caso de Beboppy”, dirigido por los profesores Verónica Crespo Pereira y Joaquín Enríquez Díaz. El trabajo desarrolla la estrategia de branding de Beboppy, una marca propia enfocada en el bienestar femenino, incluyendo su identidad de marca y el plan de comunicación para su lanzamiento.

En el segundo caso, Irene Rodríguez Ríos fue premiada por su trabajo de Fin de Máster, con el proyecto “Redeseño da orfebrería tradicional galega para xoieiría de alta gama: patrimonio e innovación no deseño do produto”, un trabajo dirigido por los profesores Pablo José Fernández Galdo y Rodrigo Martínez Rodríguez.

Metodología

El desarrollado por Clara Souto combina en su metodología, tal y como explica, “investigación teórica sobre o branding e o comportamento das persoas consumidoras de moda cun desenvolvemento práctico que analiza o contexto da marca, a súa contorna competitiva e as especificacións do produto”. El trabajo nació con el programa Santander X Explores de la UDC en 2023 y fue premiado en Emprende Xove Minimarket 2024 de AJE. La marca se centra en desarrollar prendas que ayudan a las mujeres a aliviar los dolores durante la fase mestrual.

El Emprende Xove de AJE premia la economía circular y la accesibilidad Más información

Por su parte, el premio de Irene Rodríguez trasciende la visión del diseño como ejercicio estético y lo convierte en estrategia integral de negocio. La antigua alumna de master de la EUDI, que ahora cursa el master de Tecnoloxía Textil e Moda Sustentable en la EPEF, señala que su trabajo “nace da idea de reivindicar a ourivería tradicional galega como fonte de inspiración para o deseño actual, explorando a súa reinterpretación dentro do eido da xoiería de alta gama”.