Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Las mejores tortillas se cocinan este miércoles en la Esengra

La escuela naval vuelve a acoger esta propuesta dirigida a centros de hostelería que promueve la DOP Baena

Montse Fernández
Montse Fernández
18/11/2025 12:24
Concurso tortilla de patatas en la Esengra Ferrol (4)
Una de las alumnas cocinando
Jorge Meis

Un año más, la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de A Graña (Esengra) acoge una de las paradas de la nueva edición del Concurso de Tortilla de Patata Española en Galicia, que promueve la Denominación de Origen Protegida Baena con sus aceites. 

La cita se celebrará en las instalaciones militares este miércoles y se escogerán a las escuelas de hostelería gallegas, entre ellas la de la propia escuela naval, que mejor hayan elaborado el producto.

Se entregarán trofeos en la modalidad de Cocina y Sala, valorando condiciones como presentación, el sabor, la elaboración y también la destreza a la hora de servir tanto la tortilla como los vinos que la acompañen, y también la facilidad a la hora de presentar los platos por parte de los alumnos.

Como se recordará, la Esengra es la única escuela de la Armada que imparte FP reglada en el ámbito de la hostelería en las Fuerzas Armadas.

El año pasado la cita congregó a un gran número de alumnos de diferentes centros formativos de la comarca, del resto de Galicia y norte de Portugal, demostrando un nivel muy elevado tanto en cocina como en sala. 

Además de la tortilla, los jóvenes estudiantes también proponían un caldo que maridara a la perfección con la elaboración presentada al concurso de la Esengra.

Te puede interesar

Fueron cuatro bloques de paja los que se cayeron por la calzada

Un camión pierde la carga en Narón y llena de paja la AG-64
Marta Corral
Un momento de la presentación de la iniciativa

Terra Move, nueva plataforma de mecenas
Redacción
Trabajos en la Ciudad Deportiva

La Ciudad Deportiva del Racing de Ferrol: paladas de ilusión verde
Iago Couce
Área Sanitaria Día Prematuro

La lucha de Catalina, una niña prematura que nació en el CHUF, en una exposición en el Marcide
Montse Fernández