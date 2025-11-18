Las mejores tortillas se cocinan este miércoles en la Esengra

Una de las alumnas cocinando Jorge Meis

Un año más, la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de A Graña (Esengra) acoge una de las paradas de la nueva edición del Concurso de Tortilla de Patata Española en Galicia, que promueve la Denominación de Origen Protegida Baena con sus aceites.

La cita se celebrará en las instalaciones militares este miércoles y se escogerán a las escuelas de hostelería gallegas, entre ellas la de la propia escuela naval, que mejor hayan elaborado el producto.

Se entregarán trofeos en la modalidad de Cocina y Sala, valorando condiciones como presentación, el sabor, la elaboración y también la destreza a la hora de servir tanto la tortilla como los vinos que la acompañen, y también la facilidad a la hora de presentar los platos por parte de los alumnos.

Como se recordará, la Esengra es la única escuela de la Armada que imparte FP reglada en el ámbito de la hostelería en las Fuerzas Armadas.

El año pasado la cita congregó a un gran número de alumnos de diferentes centros formativos de la comarca, del resto de Galicia y norte de Portugal, demostrando un nivel muy elevado tanto en cocina como en sala.

Además de la tortilla, los jóvenes estudiantes también proponían un caldo que maridara a la perfección con la elaboración presentada al concurso de la Esengra.