Las aplicaciones de la IA a la educación, objeto del nuevo libro de Tino Fernández

El escritor y profesor Florentino Blas Fernández Cueto presenta en la tarde de este miércoles 19 en el centro cultural Torrente Ballester, a las 19.00 horas, su libro “Aplicaciones prácticas de la Inteligencia Artificial en la educación”, publicado por la editorial Marcombo y que propone una visión práctica y humana de la Inteligencia Artificial en el ámbito educativo.

Como señala el propio autor, la obra “está pensada para que los docentes puedan incorporar, de forma sencilla, herramientas como ChatGPT, Perplexity o NotebookLM en su trabajo diario, creando materiales, evaluaciones y experiencias de aprendizaje innovadoras sin perder la esencia del profesor como guía del conocimiento”.

La presentación incluirá, como viene siendo habitual en las intervenciones de este docente, actores virtuales, hologramas, experiencias en realidad aumentada, así como la entrega de materiales gratuitos e interactivos relacionados con los contenidos del libro.