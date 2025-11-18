Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Las aplicaciones de la IA a la educación, objeto del nuevo libro de Tino Fernández

El escritor y docente presenta este miércoles en el Torrente su nueva obra

Redacción
18/11/2025 21:25
Tino Fernandez en una presentación en el Torrente | Daniel Alexandre
Tino Fernandez en una presentación en el Torrente | Daniel Alexandre

El escritor y profesor Florentino Blas Fernández Cueto presenta en la tarde de este miércoles 19 en el centro cultural Torrente Ballester, a las 19.00 horas, su libro “Aplicaciones prácticas de la Inteligencia Artificial en la educación”, publicado por la editorial Marcombo y que propone una visión práctica y humana de la Inteligencia Artificial en el ámbito educativo.

Como señala el propio autor, la obra “está pensada para que los docentes puedan incorporar, de forma sencilla, herramientas como ChatGPT, Perplexity o NotebookLM en su trabajo diario, creando materiales, evaluaciones y experiencias de aprendizaje innovadoras sin perder la esencia del profesor como guía del conocimiento”.

“El calculador de Anticitera: la primera máquina del tiempo” se presentó en el Torrente Ballester

Más información

La presentación incluirá, como viene siendo habitual en las intervenciones de este docente, actores virtuales, hologramas, experiencias en realidad aumentada, así como la entrega de materiales gratuitos e interactivos relacionados con los contenidos del libro.

Te puede interesar

Manifestación de la CIG por la huelga de la construcción

Concentración por una subida salarial para los funcionarios de la Xunta
Redacción
Susana Sanjurjo y José Manuel Rey, en la presentación de los presupuestos de 2024

El Concello ejecutó un gasto de 55 millones entre enero y septiembre
Redacción
El concejal Javier Díaz, en una visita a una de las participantes de la edición anterior

El Concello abre la selección para el Programa Integrado de Emprego
Redacción
El inmueble lleva deshabitado 18 años

La propiedad del número 156 de la calle María inicia los trabajos de demolición interior del inmueble
Redacción