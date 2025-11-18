La propiedad del número 156 de la calle María inicia los trabajos de demolición interior del inmueble

El inmueble lleva deshabitado 18 años D. Alexandre

El gobierno local espera que este jueves los vecinos desalojados del número 152-154 de la calle María, el inmueble colindante con el que hace esquina con Sánchez Barcáiztegui y que colapsó parcialmente la noche del pasado domingo, puedan regresar ya a sus casas. Con todo, serán los informes técnicos los que determinen la decisión definitiva.

El ejecutivo explica que la empresa contratada por la propiedad ya está ejecutando los trabajos de demolición necesarios para asegurar la zona. Estaba previsto que lo hiciesen en enero –así se lo comunicó hace unos meses al Concello–, pero el colapso del forjado interior de las tres primeras plantas del edificio debido al deterioro acumulado y las últimas lluvias, han adelantado el inicio de los trabajos.

El inmueble llevaba alrededor de 18 años deshabitado y acumulando problemas con el paso del tiempo. En 2021 fue declarado en ruina técnica por los servicios municipales y el año pasado el Concello decidió emprender la ejecución subsidiaria para el vaciado interior, habida cuenta del riesgo.

Las tres primeras plantas del inmueble colapsaron alrededor de las 22.00 horas del domingo, si bien, al producirse en la propia envolvente, no ocasionaron daños personales.