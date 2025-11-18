La lucha de Catalina, una niña prematura que nació en el CHUF, en una exposición en el Marcide

Personal de la unidad Neonatal del Área posan con dos familias con niños prematuros ASF

La Unidad Neonatal del Área Sanitaria de Ferrol celebró ayer el Día Mundial del Prematuro con decoraciones, elaboración de carteles informativos y una exposición muy especial: el seguimiento fotográfico de la evolución de una de las niñas con esta condición nacidas en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol.

En el Área Sanitaria de Ferrol se atienden una media anual de 35 niños prematuros, motivo de peso para que cada 17 de noviembre, desde el año 2009, se celebre en las dependencias del Marcide esta fecha conmemorativa, una apuesta que desea poner de manifiesto la frecuencia con la que nacen bebés antes de tiempo (1 de cada 10 alumbramientos), y la complejidad y gravedad que presentan muchos de ellos.

Se trata de prevenir, pero también ayudar a los niños y a sus familias para que puedan superar con éxito esta situación, apuntan desde el CHUF.

Los profesionales de Enfermería de la UCI pediátrica mixta del Área pusieron de relieve en este día los avances alcanzados, tanto sociales o humanos como científicos, y la gran experiencia adquirida a lo largo de los años, para conseguir que los pequeños disfruten de la máxima calidad de vida futura, algo que han mostrado en un decálogo a modo de póster, bajo el lema: “Brindar a los bebés prematuros un comienzo fuerte para un futuro brillante”.

El primer elemento del decálogo, se centra en el control del embarazo; le sigue la etapa del nacimiento y cuidado en un lugar idóneo; en tercer lugar la atención individualizada adecuada a sus características y necesidades; cuarto, cuidados centrados en el desarrollo de la familia, esenciales para su óptimo desarrollo; en quinto lugar alimentarse de leche materna, por sus ventajas inmunológicas y para un óptimo neurodesarrollo; en sexto lugar la prevención de la retinopatía de la prematuridad; séptimo, programas especiales de seguimiento, que tienen como finalidad la prevención y la atención a problemas de salud vinculados a esta condición; octavo, información y participación en la toma de decisiones de las familias, que tienen que tener toda la información para participar en los cuidados y en las decisiones; en noveno lugar el acompañamiento familiar, porque es muy importante para ellos sentir la voz y el olor de sus padres, pudiendo estar con ellos las 24 horas al día; y en último lugar, la integración social y acceso a programas multidisciplinares.

La pequeña Catalina con sus padres posando delante de la exposición que recorre sus primeros días Cedida

Entre los avances alcanzados, a nivel tecnológico y clínico, los profesionales destacan la ayuda en la maduración prenatal de los grandes prematuros, administrando a la madre un medicamento para que los ayude a madurar; o los respiradores de alto flujo, entre otras muchas cuestiones. Aunque la clave, explican, “foi a apertura de portas aos pais para facelos partícipes da prematuridade, pasando de ver aos nenos detrás dun cristal a poder participar na toma de decisións".

Otros grandes logros, también son, indican, la adopción del cuidado canguro (método piel con piel, poner al bebé desnudo en contacto con la piel de la madre o del padre), importante para poder alcanzar una lactancia materna y exclusiva, indican.

Cuando los grandes prematuros cumplen un mes o alcanzan los dos kilos, reciben un diploma de los profesionales de la salud que los atienden, “un xesto máis para ese comezo forte para un futuro brillante”, señalan los profesionales.