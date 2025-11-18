Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Salud

La AECC promueve numerosas acciones solidarias en sus diferentes delegaciones

Ferrol, Mugardos y Pontedeume acogen varias propuestas como un taller de decoración, la presentación de un calendario y una comida

Montse Fernández
Montse Fernández
18/11/2025 11:42
La multitudinaria carrera del día  9 superó todos los registros del año pasada
D.Alexandre

Tras la exitosa carrera contra el cáncer de hace dos semanas, en la que se volvió a batir récord de participación, la Asociación Española Contra o Cáncer sigue promoviendo numerosas acciones que se desarrollarán en diferentes puntos de la comarca de Ferrolterra.

Así, la primera de ellas será un taller de decoración floral navideña, que se va a celebrar en la sede ferrolana de Afundación (Plaza Constitución) el próximo 27 de noviembre (a las 11.00 horas). Se trata de una actividad gratuita dirigida a pacientes oncológicos, impartida por la experta Yolanda Durán. 

Las personas interesadas en participar en esta entretenida iniciativa podrán anotarse en la sede de la AECC en Ferrol, en la calle Tierra, número 5.

Las otras dos propuestas para los próximos días tendrán lugar el sábado 29, en Mugardos y Pontedeume. En la villa mugardesa se presentará un calendario solidario en el Casino Mugardés (19.00 horas), que se podrá adquirir por 8 euros.La cita contará con varias actuaciones musicales.

Por su parte, en el municipio eumés, en esa misma jornada, se celebrará una comida solidaria en el restaurante Los Molinos. Los comensales que deseen acudir deberán abonar 45 euros por el menú de adulto y 15 por el infantil.

Te puede interesar

Fueron cuatro bloques de paja los que se cayeron por la calzada

Un camión pierde la carga en Narón y llena de paja la AG-64
Marta Corral
Un momento de la presentación de la iniciativa

Terra Move, nueva plataforma de mecenas
Redacción
Trabajos en la Ciudad Deportiva

La Ciudad Deportiva del Racing de Ferrol: paladas de ilusión verde
Iago Couce
Concurso tortilla de patatas en la Esengra Ferrol (4)

Las mejores tortillas se cocinan este miércoles en la Esengra
Montse Fernández