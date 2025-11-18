La AECC promueve numerosas acciones solidarias en sus diferentes delegaciones

La multitudinaria carrera del día 9 superó todos los registros del año pasada D.Alexandre

Tras la exitosa carrera contra el cáncer de hace dos semanas, en la que se volvió a batir récord de participación, la Asociación Española Contra o Cáncer sigue promoviendo numerosas acciones que se desarrollarán en diferentes puntos de la comarca de Ferrolterra.

Así, la primera de ellas será un taller de decoración floral navideña, que se va a celebrar en la sede ferrolana de Afundación (Plaza Constitución) el próximo 27 de noviembre (a las 11.00 horas). Se trata de una actividad gratuita dirigida a pacientes oncológicos, impartida por la experta Yolanda Durán.

Las personas interesadas en participar en esta entretenida iniciativa podrán anotarse en la sede de la AECC en Ferrol, en la calle Tierra, número 5.

Las otras dos propuestas para los próximos días tendrán lugar el sábado 29, en Mugardos y Pontedeume. En la villa mugardesa se presentará un calendario solidario en el Casino Mugardés (19.00 horas), que se podrá adquirir por 8 euros.La cita contará con varias actuaciones musicales.

Por su parte, en el municipio eumés, en esa misma jornada, se celebrará una comida solidaria en el restaurante Los Molinos. Los comensales que deseen acudir deberán abonar 45 euros por el menú de adulto y 15 por el infantil.