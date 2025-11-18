El PSOE asegura que los presupuestos de 2026 son "un retroceso" para Ferrol

El portavoz del PSOE de Ferrol, Ángel Mato D. Alexandre

El PSdeG-PSOE de Ferrol asegura que los presupuestos para 2026 presentados ayer lunes por el gobierno del Partido Popular suponen "un retroceso moi significativo" para la ciudad, especialmente por la reducción del capítulo de inversiones, que define como "un machetazo do 30%". Para Ángel Mato, secretario xeral de la Agrupación Socialista local y portavoz municipal, esta caída es más grave "despois de non ser quen de executar máis que un euro de cada dez no que vai de ano".

Así, Mato señala que los cinco millones menos de inversión son "a confesión de que o alcalde pisa o freo porque non sabe converter os números en proxectos reais", así como la "incapacidade para gobernar" del ejecutivo. Como "mostra máis palpable" de esta "deriva" está el hecho, explica el portavoz socialista, de que "o único rastro visible dos proxectos estrela do alcalde é unha ringleira de árbores cortadas en Irmandiños", justificada, añade, "dun xeito delirante e patético cun informe de hai 16 anos ao que nin o propio PP lle prestou atención cando gobernou". Al margen de los dos grandes proyectos, "Abrir Ferrol ao mar" y la "Cidade do Deporte", afirma Mato, "o resto de Ferrol está paralizado".

Mato achaca la "falta de rumbo" del ejecutivo local a que José Manuel Rey "deixa semana si e semana tamén a Alcaldía á deriva para atender os seus asuntos no Senado, onde se vive mellor como presidente da Comisión de Defensa".

Además, el secretario xeral de los socialistas ferrolanos sostiene que zonas como O Inferniño, Ultramar, Canido, Caranza y el rural "continúan sen unha mellora relevante", por lo que define el proyecto del PP como un "modelo esgotado baseado a grandes números logo de coser a impostos á cidadanía".