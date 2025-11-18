Mi cuenta

Diario de Ferrol

El jurado de los premios Ángeles Alvariño y González-Llanos se reúnen para evaluar los trabajos

Entre los integrantes calificadores está Rebeca Atencia

Redacción
18/11/2025 21:03
Jurado del premio Ángeles Alvariño
Jurado del premio Ángeles Alvariño
Cedida

Los jurados de los premios Ángeles Alvariño y González-Llanos se reunieron estos días para analizar los trabajos presentados en la última convocatoria de estos galardones que concede el Concello de Ferrol.

El que lleva el nombre de la científica ferrolana tiene, además, entre los miembros que evaluarán los trabajos a otra prestigiosa mujer de ciencia, la veterinaria Rebeca Atencia, mano derecha de la etóloga fallecida Jane Goodall.

Junto a esta, completan el equipo de miembros del jurado los profesores de la Universidade da Coruña Sandra García Garabal-Mosquera, Sergio Rodríguez Roiola y Pablo Liguero Martínez Risco.

Por su parte, el premio de investigación González-Llanos, referido al ámbito de la Ingeniería y de la Arquitectura tienen como integrantes del jurado cualificado a las profesoras de la UDC Zaida García Requeijo y Carolina Camba Fabal; al investigador de la UDC Antonio Joaquín Rodríguez González; y a la presidenta de la delegación local del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, Carmen Pérez Parapar.

El pasado 2024, el acto de entrega de premios de investigación se celebró en el Torrente Ballester

Las bases de cinco premios de investigación distintos en Ferrol ya están aprobadas para 2025 y 2026

Como presidenta de ambos jurados actúa la edila de Educación, Patricia Cons, en nombre del Concello.

Los premios, dotados con una cuantía de 10.000 euros cada uno de ellos, se fallarán el próximo mes de diciembre y tienen como finalidad apoyar o impulsar los trabajos de investigación realizados en algunos de los ámbitos universitarios con los que se relacionan, desde un punto de vista teórico, a partir de experiencias concretas o como proyectos de futuro.

