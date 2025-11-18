El cribado de cáncer de pulmón llega a casi 7.000 vecinos del Área Sanitaria de Ferrol

Sanidade ya ha envidado los primeros cuestionarios a la población diana AEC

La Xunta de Galicia amplía uno de sus programas piloto, el de cáncer de pulmón, a Ferrolterra y al resto de Galicia, como ya se ha hecho con otros pilotajes.

La administración autonómica acordó trasladar este estudio al resto de áreas tras los buenos resultados obtenidos en la de A Coruña-Cee, concretamente en el centro de salud de O Ventorillo, con tres de los cinco cánceres que se detectaron (60%) en estadios muy precoces.

Tal y como informan desde Sanidade, en Ferrolterra se invitará a participar en este nuevo programa piloto a 6.972 personas, todas ellas con edades comprendidas entre los 55 y los 74 años.

Explican desde la administración sanitaria que en toda Galicia serán invitadas a tomar parte en el cribado unas 48.000 personas.

Cuestionario

Desde el pasado día 28 de noviembre y hasta mediados de diciembre se enviarán las invitaciones a la población diana, habiendo recibido ya a estas alturas 1.560 encuestas.

De estas, 239 son fumadoras activas; 98 solicitaron cita en su centro de salud para dejar de fumar y 236 mostraron interés en tomar parte en el programa piloto de detección precoz mediante una tomografía computerizada de baja dosis, siguiente paso del estudio en caso de cumplir criterios de inclusión.

Asimismo, de los exfumadores que dejaron el tabaco en los últimos diez años, cinco respondieron a la encuesta y cuatro se mostraron dispuestos a participar en la iniciativa, como apuntan desde Sanidade a través de la Dirección Xeral de Saúde Pública.

La forma en la que se aborda este programa comienza con la citación a los candidatos vía SMS, que les dará acceso a una encuesta con la que se puede determinar la idoneidad de participar en el estudio.

Los criterios de los candidatos son personas fumadoras o exfumadoras (con menos de diez años de abstinencia) y si cuentan con exposición tabáquica de un paquete diario durante 20 años o dos paquetes al día durante 10 años. Entre estos habrá quienes cumplan los criterios de inclusión y serán invitados a realizarse un TAC en su hospital de referencia.

Según consta en el Rexistro Galego de Tumores, la incidencia de este tipo de cáncer alcanza los 2.037 casos al año con predominio claro de los hombres (1.450 casos) frente a las mujeres (587).

Cabe recordar que el de pulmón está considerado como la primera causa de muerte por cáncer tanto en hombres como en mujeres.

Supervivencia

Con esta iniciativa se pretenden detectar tumores en estadios iniciales y la mejora de las tasas de supervivencia.

Asimismo, en esta Área Sanitaria se vienen desarrollando desde hace ya años varios cribados más, como los de cáncer de mama, colón y cérvix. También se realiza un cribado piloto de cáncer de próstata, que continuará activo el próximo año 2026.