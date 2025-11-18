El Concello ejecutó un gasto de 55 millones entre enero y septiembre

Susana Sanjurjo y José Manuel Rey, en la presentación de los presupuestos de 2024 Jorge Meis

La concejala de Facenda, Susana Sanjurjo, aseguró ayer en comisión que el último informe de ejecución presupuestaria refleja que entre enero y septiembre se gastaron más de 55 millones de euros, de los cuales 7,5 se corresponden con inversiones.

“Seguimos a folla de ruta fixada: cada ano, un orzamento que reflicta os investimentos precisos para facer realidade os proxectos de cidade comprometidos cos ferroláns”, dijo al término de la reunión. La edila añadió, además, que esta cantidad supone “o maior grao de execución orzamentaria nun terceiro trimestre dos últimos anos”. Además, apuntó que la licitación alcanza ya los 240 millones este mandato. “Están comezando a facerse realidade os grandes proxectos e tamén os asuntos do día a día, como a regularización dos servizos que estaban sen contrato”, manifestó tras la comisión.