El Concello abre la selección para el Programa Integrado de Emprego

El concejal Javier Díaz, en una visita a una de las participantes de la edición anterior Cedida

Las personas interesadas en participar en el Programa Integrado de Emprego del curso 2025/2026 pueden presentar ya su solicitud en el Rexistro Xeral presencialmente o a través de la página web. Se trata, como las ediciones anteriores, de una iniciativa que, además de la administración local, también financian la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración y el Servicio Público de Empleo Estatal –SEPE– y que en este caso ofrecerá diez itinerarios diferentes.

Hay dos requisitos que las personas interesadas deberán cumplir obligatoriamente: estar registradas como demandante de empleo en el servicio público y residir en el municipio.

En cuanto a los colectivos a los que se dirige especialmente se encuentran los de las personas con discapacidad; los que perciban la Risga; que estén en riesgo de exclusión social; mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género; migrantes con autorización de residencia por arraigo socioformativo; menores de 30 años; desempleados mayores de 52; perceptores de prestaciones, subsidios por desempleo o RAI –Renta Activa de Inserción–; mujeres; parados de larga duración e inmigrantes.

La convocatoria establece el pago de una beca de 10 euros por cada día de asistencia a las acciones del programa.

El PIE de Ferrol incluye una serie de acciones complementarias. De este modo, se ofrecerá formación transversal y también conocimientos en materia de asesoramiento y orientación, además de las prácticas laborales en empresas.

Los colectivos de baja cualificación también tendrán una formación de apoyo para obtener los títulos de ESO/ESA o las competencias claves.

Los itinerarios que habrá en esta edición son los de gestión logística y almacén, dependiente, técnicas de limpieza y camarero de pisos, auxiliar de reposición y caja, carnicería, panadería y frutería, pescadería, actividades básicas de cocina y servicios en hostelería, charcutería y mantenimiento de edificios.

El programa se marca para esta edición un índice de inserción laboral del 45%.