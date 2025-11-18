Duelo de tapas Ferrol vs Ultramar

Una de las tapas que está gustando mucho en esta edición, que se presenta sobre una foto de algún lugar de la comarca E.M.

Las tapas regresan al barrio de Ultramar el próximo fin de semana, para poner en valor la gastronomía de esta zona de la urbe, que se medirá, nada menos, que con el Tapéate, que está viviendo unas primeras jornadas de verdadera locura y culmina este domingo 23. “Ni en un día de fiesta se ve a tanta gente en los negocios de hostelería de Ferrol”, explicaba en las últimas horas una de las muchas personas que estos días aprovechó para degustar alguna de las 24 tapas que concurren este año al certamen Tapéate.

Colas, locales sin espacio para sentarse y mucha gente consumiendo se pudo ver en el primer fin de semana de vigencia del evento gastronómico, que culmina el próximo domingo 23 y que pretende dar un impulso al sector en uno de los meses más flojos del año, previo a las fiestas navideñas y tras el verano.

Por ahora están gustando mucho las propuestas de los grandes favoritos, quienes ya ganaron en anteriores ediciones, siendo firmes candidatos a la reelección.

Sabores de temporada

La hostelería de Ultramar sigue apostando por sus propias iniciativas (ningún negocio de la zona participa en el Tapéate) y vuelve a reeditar otra cita que suele tener gran tirón entre la clientela como es “Sabores de Outono”, un evento con el que colabora el Concello de Ferrol y que está organizado por la Asociación Ultramar Village.

Como es habitual en sus propuestas estacionales, la idea es que cada plato se elabore con productos de temporada, en este caso del otoño. En total serán cinco los establecimientos que tomen parte en la iniciativa –Rincón Maya, Penda´s 130, La Martina, Restaurante Alfonso y mesón A Canfurnada–.

Todos ellos ofrecerán desde este viernes al mediodía hasta la noche del sábado tapas a un precio único de tres euros con un denominador común: “homenaxear aos produtos e sabores propios do outono, combinando as elaboracións máis tradicionais con outras máis innovadoras”, como subrayan desde el Concello.

Cada una de las mini propuestas gastronómicas se servirán al precio de 3 euros, como con el Tapéate. Las personas participantes entrarán en el sorteo de vales de cena por valor de 100 euros en cada uno de los locales participantes, lo que supone sortear un total de 1.200 euros en estos premios.

Volviendo al Tapéate, la intención de los organizadores pasa por superar este año las 16.000 tapas que se vendieron en la pasada edición, lo que demuestra el gran tirón de una iniciativa ya consolidada que se convierte en un motor para la dinamización del sector en temporada baja, ofreciendo pequeños bocados que se caracterizan “por la gran cantidad de producto, calidad y hasta presentación”, como explica Eva M., residente en el municipio vecino de Fene, quien realizó una ruta por cuatro locales junto a un grupo de amigos el pasado fin de semana y pudo comprobar la "enorme" aceptación de la gente. "Estaban los locales de Ferrol como en un día de fiesta en verano", subrayó.