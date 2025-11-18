Mi cuenta

Concentración por una subida salarial para los funcionarios de la Xunta

Tendrá lugar este miércoles a las 11.00 frente al edificio administrativo

Redacción
18/11/2025 21:30
Manifestación de la CIG por la huelga de la construcción
Manifestación de la CIG por la huelga de la construcción
Emilio Cortizas

La CIG convoca para este miércoles, a las 11.00 horas, una concentración en las siete ciudades de Galicia para denunciar “o empobrecemento do persoal empregado público e o deterioro continuo dos servizos”. El sindicato hace coincidir estas protestas con el desarrollo del debate parlamentario de la ley de presupuestos de Galicia y la de medidas fiscales y administrativos para 2026 “que non inclúen melloras nas condicións económicas nin de traballo do persoal ao servizo da Xunta”.

En Ferrol, la movilización tendrá lugar frente al edificio administrativo, en la plaza Amada García, y en ella la CIG demanda la “recuperación dos dereitos recortados en 2012”, el establecimiento de un complemento transitorio del sueldo base y los trienios de las pagas extras para “recuperar o poder adquisitivo perdido desde 2010”. Además, pide la eliminación en las contrataciones de personal sustituto e interino, concursos de traslados permanentes o “restituír o dereito á carreira profesional de todo o persoal”. 

