Rey Varela presenta un presupuesto de más de 97 millones para el año 2026

Rey Varela presentó las cuentas acompañado de su gobierno Jorge Meis

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha presentado este lunes el presupuesto para el año 2026, unas cuentas que superan los 97 millones de euros, cifra récord para la administración local, y que a primera hora de la mañana fueron trasladadas a los portavoces de los grupos de la oposición.

La Xunta de Goberno Local aprobó esta misma mañana un proyecto que el regidor definió como el "orzamento das persoas". Se refería así al aumento de un 15% del gasto en política social y de bienestar, pero también al del personal municipal, con cerca de un 9% de subida. Para José Manuel Rey, ambas partidas son consecuencia de un "traballo que comezamos en 2023" para ordenar los servicios municipales, reorganizar la administración y "redactar os proxectos" para la "transformación urbana" de la ciudad. "Ferrol é a capital galega dos investimentos, medra en poboación, ten máis afiliación á Seguridade Social e máis traballadores municipais". En ese sentido, recordó que son ahora "91 empregados máis neste Concello que cando gañamos as eleccións".

Las cuentas del próximo ejercicio suponen una subida del 5,7% con respecto al presente y de más de un 23% en relación con el primero del mandato, una evolución que el primer edil consideró que responde "a unha acción de goberno ambiciosa" y que se refleja en incrementos en todas las áreas "agás Alcaldía", subrayó Rey Varela, que desciende un 10,5%.

Antes de dar paso a la concejala de Facenda, Susana Sanjurjo, el regidor destacó la importancia "da normalidade, é dicir, de contar cada ano coa ferramenta máis importante que ten unha administración, que son os orzamentos". En ese sentido, cargó contra "o que sucedeu nos dous mandatos anteriores, nos que os enfrontamentos entre os partidos non deixaban avanzar a esta cidade", en contraposición a lo que, dijo, pasa ahora, con cuatro presupuestos en dos años y medio de ejecutivo del Partido Popular con mayoría absoluta.

Sanjurjo justificó en la paulatina "regularización dos servizos" y en el plan de inspección tributaria un "maior control" sobre los ingresos y el incremento en la recaudación a pesar de "conxelar todos os tributos municipais que dependen da vontade municipal", recalcó, pero también el "esforzo" de captar más fondos de otras administraciones. Es todo ello lo que le permite, aseguró, "cumprir coa estabilidade orzamentaria" y poder equilibrar un aumento de los gastos y las inversiones.

Precisamente este último capítulo, el de las inversiones, recoge una cantidad de 12,3 millones, sin computar las ya aprobadas en los ejercicios precedentes de los grandes proyectos urbanísticos, y con los 4,7 millones de la Cidade do Deporte como la mayor de todo el presupuesto. El saneamiento de la zona rural, con 800.000 euros, el plan de aglomerados (700.000) o los trabajos de señalización y pintado (350.000) son las otras inversiones relevantes.

Hay otras que tienen un carácter plurianual. Es el caso de la rehabilitación del mercado de Recimil, que tendrá un coste de 2,5 millones a repartir en tres ejercicios: 300.000 en 2026, 716.000 en 2027 y 1,5 millones en 2028. Lo mismo ocurre con la quinta fase del plan de accesibilidad, al que se destinarán el año que viene 150.000 euros y 405.000 en 2027, o el Plan Ferrol 2030, con 300.000 el ejercicio próximo, medio millón en 2027 y un millón en 2028.

El alcalde se refirió especialmente a este último plan porque es el documento que "senta as bases dos grandes proxectos da cidade para a próxima década".