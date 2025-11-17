Rey Varela dice que “noviembre ha sido uno de los meses más importantes para la ciudad”

Reunión del comité local del PP este lunes Cedida

El presidente del Partido Popular de Ferrol, José Manuel Rey Varela, aseguró ayer en el transcurso del comité ejecutivo local que noviembre “ha sido uno de los meses más importantes con respecto al futuro y al crecimiento de la ciudad”, en referencia a las licitaciones y adjudicaciones de las últimas semanas.

“Ferrol es la capital gallega de la inversión”, señaló antes de añadir que la urbe naval es “polo de atracción”, con aspectos favorables como que “las licencias han crecido año tras año, seguimos ganando población y aumentando afiliados a la Seguridad Social”.

Rey Varela alabó la gestión del gobierno local y se refirió al borrador presentado ayer por la mañana apuntando que “el objetivo es seguir cumpliendo la palabra dada a los vecinos”. “En 2023 pusimos las bases para trabajar en las actuaciones que hoy son una realidad y no tienen marcha atrás”, afirmó. “Hemos conseguido derribar los muros que tenía esta ciudad y hemos derribado los muros de los enfrentamientos”, dijo, en alusión a los partidos de la oposición.

El presidente local del partido aseveró además que con la Cidade do Deporte “compensaremos a nuestros clubes y deportistas la falta de mantenimiento de estas instalaciones durante años”.

Rey Varela aludió también al saneamiento en el rural, “otra demanda histórica que desbloqueamos” y que la Xunta, anunció, “va a licitar este mes”. El presidente del PP local quiso resaltar la apuesta del gobierno autonómico con la “mayor transformación urbana en décadas de la ciudad: 19 actuaciones en 10 barrios”.

“Somos conscientes de que aún queda mucho por hacer, pero os aseguro que el año que viene el trabajo será mayor aún”, concluyó.