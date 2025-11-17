La inversión más elevada, 4,7 millones, se destina a completar el proyecto de Cidade do Deporte

La concejala de Facenda desgranó los presupuestos por capítulos Jorge Meis

La licitación y adjudicación de parte de las diferentes fases de los dos proyectos “estrella” del mandato, “Abrir Ferrol ao mar” y la “Cidade do Deporte” tienen un impacto en el capítulo de inversiones, que, como señaló el alcalde, desciende hasta los 12,3 millones el año que viene, 4,2 menos que el presente ejercicio. El regidor, no obstante, explicó que esta cantidad es la “necesaria” para “comezar a traballar nos grandes proxectos da próxima década”, es decir, en el Plan Ferrol 2030, que tiene una dotación inicial de 300.000 euros, a los que se sumará el medio millón de 2027 y el millón previsto para el año siguiente.

En 2026, la primera inversión está relacionada con la “Cidade do Deporte”. Son 4,7 millones que van a permitir completar las actuaciones que contempla el proyecto, es decir, la denominada “Cidade náutica” de A Cabana, la renovación del polideportivo de A Malata y las mejoras en los pabellones del Ensanche, Santa Mariña y la Casa do Deporte. También se incluye en este paquete una intervención en la piscina de Caranza que ponga fin a los problemas persistentes que padece, así como en el campo de rugby, las pistas de atletismo, de tenis y de pádel.

Además, el anexo de inversiones recoge cantidades altas para el saneamiento de la zona rural, con 800.000 euros, el plan de aglomerados (700.000) o los trabajos de señalización y pintado (350.000) son las otras inversiones relevantes, junto con la quinta fase del plan de accesibilidad, que será plurianual (150.000 euros este año y 405.000 el que viene), o la rehabilitación del mercado de Recimil, que se ejecutará en tres anualidades: 300.000 en 2026, 716.000 en 2027 y 1,5 millones en 2028.

La modernización de la administración (337.000 euros), la mejora del cuartel de la Policía Local de San Xoán (50.000 euros para el proyecto) y el inicio de la renovación del parque de bomberos (medio millón procedente de una subvención de la Xunta) son otras intervenciones que contemplan las cuentas para el año que viene. El alcalde destacó además las mejoras en el Centro Municipal de Emprego y las obras del centro cultural Torrente Ballester para adaptarlo a usos museísticos (260.000 euros a los que se sumará una aportación de 240.000 de la Consellería de Cultura).

Por otra parte, José Manuel Rey aseguró que seguirá demandando al Gobierno central que firme con el Concello y la Xunta el convenio para la construcción de la estación intermodal para que Ferrol “deixe de ser a única cidade que non a teña” y que su desarrollo coincida el año que viene “co inicio da construción do novo barrio, a urbanización interior do Sánchez Aguilera e o seu entorno”.