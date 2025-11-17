Mi cuenta

Ferrol

Herido un motorista tras una colisión con un turismo en San Xoán, Ferrol

El accidente se produjo minutos antes de las 13.00 horas de este lunes

Redacción
17/11/2025 13:17
Imagen de archivo de la rotonda de Nicasio Pérez
Daniel Alexandre

Un hombre ha resultado herido en la mañana de este lunes al chocar contra un turismo cuando circulaba en su motocicleta en el barrio de San Xoán, en Ferrol, confirma la Central de Emergencias del 112 Galicia.

La alerta llegó a las 12.48 horas, indicando que la colisión se había producido en la carretera de Castilla, en el tramo que va desde la rotonda de Nicasio Pérez hasta la calle Mestre García Niebla.

Fruto del accidente, el motorista resultó herido, aunque sin perder la consciencia, indica el 112, sin poder precisar si sus heridas revisten gravedad. Hasta la zona se desplazó una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y la Policía Local de Ferrol. 

