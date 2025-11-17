Ferrol necesitaría 290 viviendas cada año para responder a la creciente demanda existente

Dos unidades vecinales en el polígono residencial de O Bertónen plena ejecución Emilio Cortizas

Los visados de nuevas viviendas que se han realizado en los primeros nueve meses del año la ciudad de Ferrol han experimentado un amplio empuje y un crecimiento que se cifra en un total de 46 edificaciones, frente a los ocho que se registraron en ese mismo período el año pasado.

Son datos del gabinete técnico del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña–Coatac–, que preside Carlos Mato y que hablan de que si bien ceden los expedientes de obras, donde se incluyen nuevos proyectos y rehabilitaciones, crece el número de viviendas a construir y avanza el presupuesto de ejecución material en toda la provincia de A Coruña.

La información aportada por el Colegio de arquitectos técnicos explica que este avance en los nuevos visados es acorde con la necesidad de vivienda en la ciudad naval para dar respuesta a la demanda existente.

De este modo, indica que las principales entidades representativas del sector de la construcción, entre las que está el Consejo General de Arquitectura Técnica al que está vinculado el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña, estiman que en toda España, con una población de 49 millones de habitantes, se necesitan al menos 220.000 viviendas anuales para equilibrar el mercado y responder a la creciente demanda.

En el caso de Ferrol, se precisarían, teniendo en cuenta su población, unas 290 viviendas cada año.

En este sentido, el presidente del Coatac, Carlos Mato, destaca que “las viviendas visadas cada ejercicio en la ciudad no son suficientes” y apunta que en todo el año 2024 tan solo se certificaron doce y si en los primeros nueve meses de este año se visaron poco menos de medio centenar de unidades, “difícilmente llegaremos a las cien viviendas nuevas en 2025, a pesar de que en los últimos meses del año se produzca un acelerón”, asegura el directivo.

Para paliar esta situación, desde Coatac se apunta que la administración por sí sola no puede resolver este problema y plantea la creación de “un marco estable de colaboración público-privado”, con el fin de maximizar recursos y ser más eficaces para construir y poner en el mercado viviendas a precios asequibles, haciendo, asimismo, un llamamiento a la necesidad de que las administraciones locales avancen en la optimización de la gestión administrativa para acortar plazos y mejorar la eficiencia en la tramitación de licencias.

Frente al aumento de nueva construcción, los expedientes de obra–desde reformas a construcciones o rehabilitación– cayeron en la ciudad de Ferrol un 17,11%, al pasar de las 76 de los nueve primeros meses de 2024, a los 63 expedientes de enero a septiembre de este año, según los datos del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña.