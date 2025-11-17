El informe de Cofer sobre movilidad incide en la falta de competitividad de la conexión ferroviaria

Reunión de la mesa de trabajo de Cofer con otros agentes Cedida

La conexión por ferrocarril es esencial para el desarrollo empresarial de la zona. Sin embargo, desde la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal –Cofer– constatan la falta de competitividad actual del tren en su conexión con la ciudad herculina.

El informe sobre la movilidad en Ferrolterra, que acaba de presentar la agrupación, en el marco del convenio firmado con el IGAPE y el Concello de Ferrol para impulsar el desarrollo económico de la zona, hace especial hincapié en el abandono de la conexión ferroviaria y los altos costes que, además, supone el transporte por carretera.

Tan solo un 1% de las personas que se desplazan a A Coruña hace uso del tren, cuando, expone el informe, los gastos derivados de los desplazamientos por autopista, con el elevado coste de la misma, alcanzan los 74 millones de euros cada año.

Estos datos se obtienen del informe dado a conocer en una mesa de trabajo en la que los representantes de Cofer se sentaron con responsables institucionales, del sector de la logística y de asociaciones por la defensa de este transporte, mostrando el apoyo explícito a las reivindicaciones que se están llevando a cabo a través del Foro Ferrolán Polo Ferrocarril, que ya ha convocado para el próximo 30 de noviembre una movilización para reivindicar la mejora en la zona.

En la mesa de trabajo tomaron parte Juan Andrés Rodríguez, del Área de Conexión Territorial Cofer; Belén Fernández, técnica responsable de la Oficina Norte de la Oficina Económica de Galicia; David Rivero, de la Confederación de Empresarios de La Coruña; María Fernández-Vivancos Marquina, del Clúster Logística de Galicia; Roberto Derungs, presidente de la Asociación Empresas Siderometalúrgicas; Esperanza Piñeiro, directiva del Foro Cidadán polo Ferrocarril; Julia Sixto Díaz, presidenta del Club de Prensa Ferrol; y Xavier Montero, presidente del Ateneo Ferrolán.

Uso del vehículo particular

La falta de unas conexiones efectivas por ferrocarril tiene otras consecuencias que se analizan en el informe dado a conocer y que demuestran, por ejemplo, que estas deficiencias convierten a Ferrol en la ciudad con un mayor número de turismos por mil habitantes –584–.

Exponen, además, que la mayor parte de los viajeros en la zona se desplazan por motivos profesionales y de estos un 88% hace los trayectos en su vehículo particular.

Con este panorama, el 75 % de los representantes empresariales consideran relevante para su negocio la conectividad.

Entre las demandas que se visibilizaron durante el encuentro de los distintos sectores implicados, resaltan la mejora real de la línea actual y de los servicios ofrecidos tanto para mercancías como para pasajeros y la necesidad de una reclamación conjunta entre A Coruña y Ferrol de la ejecución de estas mejoras para convertirlo en un área económica única y un polo de atracción para el desarrollo económico de la zona.