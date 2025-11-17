Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

El Foro polo Ferrocarril pide al BNG que retire su Proposición No de Ley y se haga una declaración conjunta por el tren

La iniciativa nacionalista está previsto que se debata este martes en el Parlamento Galego

Redacción
17/11/2025 14:09
Foro cidadán polo Ferrocarril
Uno de los actos organizados por el Foro cidadán polo Ferrocarril
Emilio Cortizas

El BNG tiene previsto presentar este martes 18 en el Parlamento Galego una Proposición No de Ley –PNL– en demanda de unas conexiones ferroviarias del siglo XXI para la comarca de Ferrol y que defenderá el diputado ferrolano Mon Fernández.

Además de señalar que estas reclamaciones han sido una constante por parte del BNG durante los últimos 30 años, la formación apunta que la iniciativa recoge “todos os puntos dunha declaración institucional aprobada por unanimidade no Concello de Ferrol a instancias do Foro Cidadán polo Ferrocarril”, explican.

Una declaración unificada para reclamar la modernización del tren

Más información

Precisamente por ese consenso obtenido ya en el pleno del Concello ferrolano y en la Mancomunidad, la presentación unilateral del BNG de esta proposición ha llevado al Foro Cidadán polo Ferrocarril a solicitar al Bloque Nacionalista Galego que retire la proposición.

Desde el Foro han remitido un escrito a la responsable comarcal nacionalista, Pilar Lozano Yáñez, explicando que el resultado de la declaración institucional “pertence ao traballo colectivo dos compoñentes do Foro Cidadán polo Ferrocarril e tamén de tódolos grupos municipais do Concello de Ferrol e seguindo cos obxectivos marcados e acordados cando se elaborou a declaración decidiuse que a mesma sería levada aos Parlamentos galego e español unitariamente”.

Momento del pleno monográfico extraordinario de la Mancomunidade

El Foro polo Ferrocarril celebra el apoyo de la Mancomunidade y anuncia una movilización

Más información

El Foro Cidadán recuerda al BNG que la idea era que el trabajo que se está desarrollando se materializase en realidades tangibles con una unidad de todas las fuerzas, por lo que piden que “de común acordo cos outros grupos parlamentarios, se inicie o procedemento para a presentación unitaria da Declaración Institucional no Parlamento Galego”, retirando la pretendida PNL. Advierten, además, de si no es así “non nos sentimos representados porque se incumpren os acordos aos que chegamos con todas as forzas políticas e as entidades colectivos sociais que veñen asinando e apoiando a nosa Declaración Institucional”.

Grupo parlamentario socialista

Desde el grupo socialista en el Parlamento gallego también se han dirigido a la presidencia y al resto de los grupos en esta misma línea, con el fin de convertir la Proposición del BNG en una declaración institucional conjunta “para manter o consenso e unidade de todas as forzas políticas nesta cuestión ao tratarse o texto da iniciativa do mesmo que a declaración institucional que foi impulsada polo Foro Cívico de Ferrol e, en consecuencia, sexa retirada como iniciativa deste pleno, co fin de garantir unha mensaxe común en favor das necesidades ferroviarias de Ferrolterra”.

