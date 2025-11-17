El comité prioriza el área de Producción y la Fábrica Digital de Bloques en la propuesta de las 100 nuevas plazas

La F-111 se botó el pasado 11 de septiembre D. Alexandre

La Comisión Local de Emprego de Navantia Ferrol propone de cara al proceso de creación de 100 nuevas plazas en el astillero anunciadas el mes pasado priorizar el área de Producción y la dotación de la Fábrica Digital de Bloques que se está construyendo con la previsión de que comience a funcionar en la primera mitad del año que viene.

Así, los sindicatos, que en las últimas semanas ya se han sentado con la dirección de la compañía para definir los perfiles más necesarios, consideran que en los grupos GP3 y GP 4 (operarios) se convoquen, de inicio, 39 nuevas plazas: dos administrativos (uno de ellos júnior), seis ajustadores-montadores (todos júnior), 12 armadores (ocho sénior), dos electrónicos (júnior), cuatro soldadores sénior, dos técnicos de automatización industrial (júnior), otros dos técnicos en sistemas automatizados de fabricación mecánica (también con menos de cuatro años de experiencia), cuatro técnicos de organización júnior, tres delineantes (dos sénior) y dos operarios de maniobras y grúas, en este caso con más de cuatro años de experiencia.

En lo que respecta a los grupos profesionales 1 y 2, el planteamiento inicial de la parte social sería dotar 13 nuevas plazas, de las cuales 10 serían para Producción (seis júnior) y tres sénior para Ingeniería.

Por otra parte, la comisión informa de que del primer proceso del año, que se puso en marcha en mayo, quedan 11 de las 31 plazas por adjudicar. La de técnico sénior en redes industriales está en el periodo de reclamación al examen; las nueve de técnicos júnior de tecnologías de la información están pendientes de la corrección de las pruebas, por enfermedad de un vocal, y la de ingeniero júnior en sistemas SAP de Producción quedó vacante por falta de candidatos aptos.

En cuanto al segundo proceso, publicado el 1 de septiembre con 66 plazas, los sindicatos apuntan que se registraron 5.781 solicitudes en los 44 procesos, Treinta de ellos están en el plazo de reclamaciones, otros pendientes de la publicación de la fecha del examen o en fase de entrevista, tres han publicado el listado definitivo de admitidos y uno está pendiente de que el seleccionado acepte la oferta.