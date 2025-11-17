Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El colapso interior del edificio del 156 de María obliga al desalojo de vecinos y a cortar dos calles de Ferrol

El derrumbe se produjo en torno a las 22.00 horas de este domingo a causa del gran deterioro y la lluvia

Marta Corral
Marta Corral
17/11/2025 10:43
Policía Local y técnicos municipales este lunes asegurando e inspeccionando la zona
Policía Local y técnicos municipales este lunes asegurando e inspeccionando la zona
Jorge Meis

El interior del edificio ubicado en el número 156 de la calle María ha colapsado en la noche de este domingo, confirma el Concello de Ferrol, teniendo que cerrarse dos manzanas al tráfico, la de Sánchez Barcáiztegui situada entre Sol y María, y la propia donde se ubica la entrada principal del inmueble, además de desalojar a los vecinos del portal de al lado.

Fue a las 22.00 horas cuando se recibió la alerta de varios vecinos, desplazándose hasta el lugar dos dotaciones de Bomberos de Ferrol con autoescalera; la Policía Local; el arquitecto municipal, Felipe Cotovad; el director general de Urbanismo, Benito José Calvo,  y la concejala del Área, Blanca García Olivares. 

Un agente municipal precintando la zona
Un agente municipal precintando la zona este lunes
Jorge Meis

Al inspeccionar el inmueble, se confirmó que los forjados de la primera, segunda y tercera planta habían colapsado debido al "grave deterioro del inmueble y las lluvias registradas", afirman fuentes municipales, precisando que el derrumbe se produjo íntegramente dentro de la envolvente y no se registraron daños personales ni materiales. 

El Concello avanza en las obras de vaciado y consolidación del número 156 de la calle María

Más información

No obstante, además del corte de las dos manzanas afectadas, fue necesario desalojar el edificio colindante, ubicado en María 152-154, ofreciendo el Concello alojamiento provisional a las personas que no tenían donde pernoctar, que no podrán volver a sus casas hasta que la zona esté asegurada.

Un deterioro que viene de largo

Recuerda el Concello de Ferrol que el edificio llevaba muchos años en avanzado estado de deterioro, acumulando "numerosos expedientes de disciplina urbanística" y ya se había declarado la ejecución subsidiaria para proceder al vaciado interior por parte del Consistorio.

El Concello de Ferrol actuará en la ruina de Sánchez Barcáiztegui con María

Más información

Sin embargo, finalmente la propiedad solicitó la licencia para realizar esos trabajos, concedida por parte de Urbanismo el 10 de abril de este mismo año 2025, y le consta al Concello que ya había contratado una empresa constructora para iniciar las tareas el próximo mes de enero.

Ante el colapso de este domingo, espera el gobierno local que las obras puedan comenzar esta misma semana a cargo de los dueños del inmueble.

Te puede interesar

Vacunación de una niña beneficiaria de la Alianza para la Vacunación Infantil

Más de 230.000 vacunas para los niños de las zonas más vulnerables de África
Redacción
Bruno Bellas, durante un partido de esta temporada

El Somozas suma su novena jornada sin perder al empatar frente al Arosa (0-0)
Redacción
springfield

La próxima resurrección del edificio desconocido que fue faro cultural para Carvalho, Torrente Ballester y Hildegart
Marta Corral
Entrevista Con Feitura

La revolución "Gluten Free": Narón, líder indiscutible en oferta hostelera para celíacos
Eva Mazás Arnoso