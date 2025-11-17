El colapso interior del edificio del 156 de María obliga al desalojo de vecinos y a cortar dos calles de Ferrol

Policía Local y técnicos municipales este lunes asegurando e inspeccionando la zona Jorge Meis

El interior del edificio ubicado en el número 156 de la calle María ha colapsado en la noche de este domingo, confirma el Concello de Ferrol, teniendo que cerrarse dos manzanas al tráfico, la de Sánchez Barcáiztegui situada entre Sol y María, y la propia donde se ubica la entrada principal del inmueble, además de desalojar a los vecinos del portal de al lado.

Fue a las 22.00 horas cuando se recibió la alerta de varios vecinos, desplazándose hasta el lugar dos dotaciones de Bomberos de Ferrol con autoescalera; la Policía Local; el arquitecto municipal, Felipe Cotovad; el director general de Urbanismo, Benito José Calvo, y la concejala del Área, Blanca García Olivares.

Un agente municipal precintando la zona este lunes Jorge Meis

Al inspeccionar el inmueble, se confirmó que los forjados de la primera, segunda y tercera planta habían colapsado debido al "grave deterioro del inmueble y las lluvias registradas", afirman fuentes municipales, precisando que el derrumbe se produjo íntegramente dentro de la envolvente y no se registraron daños personales ni materiales.

No obstante, además del corte de las dos manzanas afectadas, fue necesario desalojar el edificio colindante, ubicado en María 152-154, ofreciendo el Concello alojamiento provisional a las personas que no tenían donde pernoctar, que no podrán volver a sus casas hasta que la zona esté asegurada.

Un deterioro que viene de largo

Recuerda el Concello de Ferrol que el edificio llevaba muchos años en avanzado estado de deterioro, acumulando "numerosos expedientes de disciplina urbanística" y ya se había declarado la ejecución subsidiaria para proceder al vaciado interior por parte del Consistorio.

Sin embargo, finalmente la propiedad solicitó la licencia para realizar esos trabajos, concedida por parte de Urbanismo el 10 de abril de este mismo año 2025, y le consta al Concello que ya había contratado una empresa constructora para iniciar las tareas el próximo mes de enero.

Ante el colapso de este domingo, espera el gobierno local que las obras puedan comenzar esta misma semana a cargo de los dueños del inmueble.