Críticas de BNG y FeC a los presupuestos por “antisociais” y “fotocopia reducida” de 2025

Bancada de la oposición, en el pleno de agosto Emilio Cortizas

Las primeras críticas al proyecto de presupuesto municipal para 2026 no se hicieron esperar y, tras haber recibido la documentación antes de la Xunta de Goberno, cargaron contra la propuesta por considerala “antisocial” en el caso del BNG y con “nula vontade de negociación” por parte de Ferrol en Común.

Para los nacionalistas, las cuentas son, además, “fraudulentas”, no contienen “novos investimentos” y “afondan na política de austeridade”. El portavoz municipal, Iván Rivas, denuncia además que se incremente la amortización de deuda “e o aumento das privatizacións”, además de continuar “sen resolver problemas estruturais da cidade como a falla de ingresos produto da conservación de privilexios na cidade”. “O PP pretende recadar 7,3 millóns de euros máis entre impostos directos, indirectos e taxas á veciñanza de Ferrol”, señaló.

Para Rivas es “decepcionante” también el “incremento do gasto en privatizacións” y la tendencia a reducirlo en inversiones. “Son cinco millóns menos, tan só un 11,9% do orzamento, sen incluír ningún proxecto novo e un aumento de dous millóns no gasto en amortización de xuros”.

“Esta maneira de actuar confirma a política fraudulenta do PP, que xa nin repite os mesmos investimentos que presentaba ano tras ano”, lamenta el BNG, que rechaza también que se “desterren proxectos longamente demandados como a rehabilitación da casa de Carvalho Calero ou o pavillón do IES Ferrol Vello”.

Para FeC, el borrador del PP solo “ten unha finalidade propagandística, toda vez que as modificacións son constantes e arbitrarias ao longo do ano, ademais de cada decembro corroboralo coas raquíticas cifras de execución”.

Así, carga contra el aumento del capítulo “destinado a contratos con empresas privadas para a xestión de competencias municipais” al tiempo que se reduce el de “investimentos para mellorar a cidade”.

Para la formación liderada por Jorge Suárez, “a megalomanía do alcalde” –en referencia a los dos grandes proyectos– “está a paralizar por completo a cidade, sen políticas de vivenda, emprego ou mocidade, e cun mantemento deficitario de todos os servizos”.

Por último, FeC critica la “nula vontade de negociación”, lo que demuestra, dice, “un claro desprezo pola democracia”. “O único investimento real é no mercado de Recimil; o resto son partidas reiteradas ou os fondos europeos para a Cidade do Deporte”.