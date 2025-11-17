Atascos puntuales por las obras en Irmandiños

Retenciones en la calle Irmandiños Jorge Meis

Las obras de la calle Irmandiños, dentro del proyecto “Abrir ao Mar” supondrán un cambio importante en la fisonomía de la ciudad, pero ya durante su ejecución llevan implícitas variaciones tanto de tráfico como de ubicación de eventos.

La tala de árboles obliga a cortar en ciertos momentos un carril Jorge Meis

De este modo, al traslado de la feria del tercer domingo de mes, que se estrenó el pasado domingo en la avenida de Esteiro, se suma la desaparición de las especies arbóreas actuales, que se disponían a lo largo del paseo. La tala, iniciada la pasada semana, alcanza ya la puerta de Enfermería, la que será el nuevo acceso al Arsenal militar.

En la jornada de este lunes, la actuación de corta de troncos de árboles ha llevado consigo la necesidad de cortar al tráfico rodado uno de los carriles (el más próximo al paseo) de circulación. Estas actuaciones tuvieron como consecuencia las primeras retenciones, aun cuando nos e trataba de las horas punta de salida de la ciudad.