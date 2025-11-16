La vacuna de la gripe llega estos días a los mayores de 60 años y personal de servicios esenciales

La población de 60 años recibirá el suero en los próximos días AEC

Profesionales de Enfermería del Área Sanitaria de Ferrol prosiguen con la campaña de vacunación frente a la gripe y el Covid, que comenzaba el pasado 29 de septiembre, y que se prolongará hasta el 31 de diciembre, según las estimaciones de Sanidade.

En esta semana, el programa entra ya en la fase de protección de las personas de 60 o más años, para las que se procederá a una citación proactiva desde su centro de salud. En esta etapa de la vacunación, también se protegerá al personal de los servicios esenciales.

El Área Sanitaria de Ferrol recuerda la importancia de vacunarse para protegerse a sí mismo y también al entorno más próximo e indican también que si la persona convocada no puede acudir en la fecha que refleja el SMS de su convocatoria, podrá solicitar una cita con su personal de Enfermería.

No obstante, en los últimos días de la campaña, los profesionales harán un llamamiento para invitar nuevamente a aquellas personas pertenecientes a la población diana que no se hubieran protegido.

Franjas de edad

Desde el Área Sanitaria de Ferrol recuerdan que la campaña de inmunización frente a gripe y el Covid arrancó con el ánimo de proteger a alrededor de 1.300 personas entre el personal de los 18 centros sociosanitarios adscritos a esta demarcación sanitaria. El siguiente paso fue la vacunación de los niños y niñas de 6 meses a 11 años, de manera proactiva, a través de SMS, en sus centros de salud.

Precisamente, esta era una de las novedades de la campaña, ya que la Xunta decidió ampliar la vacunación de la gripe este año a niñas y niños de hasta los 11 años, administrando la vacuna por vía intranasal, después de la buena acogida que tuvo la pasada campaña al evitar el pinchazo.

Además, el equipo de profesionales de Enfermería del Área Sanitaria de Ferrol se desplazaba a dos centros educativos de la ciudad naval, en el marco del programa piloto de vacunación escolar de la Consellería de Sanidade, inmunizando en estos colegios participantes al alumnado desde los 24 meses y hasta los nacidos en 2014, es decir, correspondientes a 4º, 5º y 6º de Educación Infantil y a todos los cursos de Educación Primaria.

Hasta la fecha se ha inmunizado ya al 74,58% de los mayores de 80 años

Fue el alumnado del CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira y el CPR Plurilingüe Sagrado Corazón los que se protegieron en esta ocasión. Después le llegó el turno a las personas inmovilizadas de cualquier edad y a su cuidador principal.

Por otra parte, a partir de 20 de octubre y hasta las últimas jornadas, fueron incorporándose las personas de 70 y más años, los ciudadanos en situación de inmunosupresión, y el personal que trabaja en centros y emergencias sanitarias.

La semana del 3 de noviembre se incorporaban también al programa las mujeres embarazadas o durante el puerperio y las personas mayores de 60 años con patologías de riesgo. Hasta llegar la actualidad, que se está protegiendo a los de sexagenarios o de más edad y al personal de servicios esenciales.

Indican desde el área que hasta la fecha, cuando queda más de un mes y medio para que concluya la campaña, ya se han inmunizado en la zona el 35% de los niños y niñas, el 45% del personal sanitario, y el 34% de los mayores de 60 años y el 74,58% de los mayores de 80 años.

Virus respiratorio

La Xunta, a través de la Dirección Xeral de Saúde Pública comenzaba también el pasado 22 de septiembre una nueva campaña de inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS), que está demostrado que permite prevenir la hospitalización por este patógeno en los lactantes.

Desde ese día están recibiendo la dosis todos los niños que nacen en el Área y son vacunados durante las primeras 24-48 horas de vida a aquellos que nacieron desde el citado 22 de septiembre, y durante toda la campaña, hasta su fin, en marzo de 2026.

Este virus es uno de los responsables de la bronquiolitis en bebés, una patología que causa cerca de un millar de hospitalizaciones cada año en Galicia, el 75% en menores de un año. El objetivo de esta inmunización es reducir el número de casos y evitar complicaciones graves de salud de los menores así como ingresos sanitarios.

Esta protección se empezó a realizar en Galicia de modo pionero en el año 2023, reduciendo desde entonces las hospitalizaciones en más del 90%.