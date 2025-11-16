Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

La Sociedad Artística Ferrolana falla sus premios literarios, de poesía y de periodismo

Además, la banda Acotaga ha sido galardonada con el Gregorio Baudot

Redacción
16/11/2025 22:09
Acotaga recibe el premio Gregorio Baudot
Daniel Alexandre

La Sociedad Artística Ferrolana ha fallado en los últimos días los premios literarios, de poesía y periodismo que convoca la entidad, presidida por Ricardo Díaz-Casteleiro, que estuvo también al frente del jurado calificador. 

De este modo, la entidad ha informado de que la 46ª edición del premio de poesía, en castellano y en gallego, que lleva el nombre de Hernán Esquío, otorga el galardón de esta convocatoria a la poeta madrileña Yvonne Torregrosa, por su poema titulado “El amor del bosque”

El premio de poesía Brisas marinas fue a parar a manos del poeta ferrolano, residente en Madrid, Gonzalo Simón Vila por su poema titulado “Las penas que me habitan”. 

Por su parte, el premio Camilo José Cela de periodismo, fue para Antonio Polo González, con residencia en Neda, por su trabajo titulado “Pan, barcos y estrategia: El secreto gallego de la Armada Española”. 

Los premios Dr. Álvaro Paradela de relatos cortos y el Boca de la Ría, de narraciones cortas, vinculados con temas de la mar, fueron declarados desiertos en esta convocatoria, por decisión del jurado. 

Gregorio Baudot

Asimismo, la SAF indica que el próximo día 5 de diciembre, en la capilla de la Merced, tendrá lugar el acto de entrega del premio de la música Gregorio Baudot, que en esta ocasión ha recaído en la agrupación musical Acotaga

Esta banda fue creada en el año 2002 y está compuesta por más de 60 miembros. La Sociedad Artística Ferrolana concede el galardón a la entidad, tan vinculada con la Semana Santa Ferrolana, “en reconocimiento a su contribución a la música local”, como expone la asociación artística tras su decisión. 

