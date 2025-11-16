La feria de Ferrol resiste a la lluvia en el estreno de su nueva ubicación

Los paraguas protagonizaron la jornada en la feria Jorge Meis

Si la feria del tercer domingo de mes en Ferrol es siempre una jornada esperada por vendedores y clientela, en esta ocasión la expectación era todavía mayor al haber cambiado su ubicación de Irmandiños a la avenida de Esteiro por las obras de derribo de la muralla.

Fue a las siete de la mañana cuando los primeros puestos empezaron a montarse en el nuevo escenario, que ya se había marcado días antes. Los concejales Javier Díaz Mosquera y Maica García Fraga, de Promoción Económica y Mercados, respectivamente, acudieron a comprobar que todo saliese según lo previsto, confirma el Concello.

Cambio de ubicación de la feria de Ferrol a partir de este mes Más información

La lluvia se hizo presente a las 10.00 horas, cogiendo intensidad, lo que provocó que algunos feriantes se retirasen antes de finalizar la jornada. No obstante, la cita no se canceló y congregó al público más fiel que, sobre todo en las primeras horas, encontraron las esperadas "gangas".

Pasadas las 12.00 horas y, a pesar de la lluvia, todavía seguía la actividad en la feria Jorge Meis

De hecho, un comentario generalizado de la clientela señalaba la cantidad de objetos interesantes y "chollos" que pudieron llevarse a casa a precios reducidos, como bolsos de segunda mano de marca, muñecas de coleccionismo o loza vintage.

La avenida de Esteiro albergará la feria de la ciudad al menos hasta que concluyan las obras para "abrir Ferrol al mar" en la zona de Irmandiños y Rastro, donde se venía celebrando el evento.