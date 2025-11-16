Mi cuenta

Diario de Ferrol

La feria de Ferrol resiste a la lluvia en el estreno de su nueva ubicación

El intenso aguacero no impidió que los feriantes y el público se encontrasen por primera vez en la avenida de Esteiro

Marta Corral
16/11/2025 14:48
Los paraguas protagonizaron la jornada en la feria
Jorge Meis

Si la feria del tercer domingo de mes en Ferrol es siempre una jornada esperada por vendedores y clientela, en esta ocasión la expectación era todavía mayor al haber cambiado su ubicación de Irmandiños a la avenida de Esteiro por las obras de derribo de la muralla. 

Fue a las siete de la mañana cuando los primeros puestos empezaron a montarse en el nuevo escenario, que ya se había marcado días antes. Los concejales Javier Díaz Mosquera y Maica García Fraga, de Promoción Económica y Mercados, respectivamente, acudieron a comprobar que todo saliese según lo previsto, confirma el Concello.

Jornada de la feria de Ferrol

Cambio de ubicación de la feria de Ferrol a partir de este mes

Más información

La lluvia se hizo presente a las 10.00 horas, cogiendo intensidad, lo que provocó que algunos feriantes se retirasen antes de finalizar la jornada. No obstante, la cita no se canceló y congregó al público más fiel que, sobre todo en las primeras horas, encontraron las esperadas "gangas".

Pasadas las 12.00 horas y, a pesar de la lluvia, todavía seguía la actividad en la feria
Jorge Meis

De hecho, un comentario generalizado de la clientela señalaba la cantidad de objetos interesantes y "chollos" que pudieron llevarse a casa a precios reducidos, como bolsos de segunda mano de marca, muñecas de coleccionismo o loza vintage.

La avenida de Esteiro albergará la feria de la ciudad al menos hasta que concluyan las obras para "abrir Ferrol al mar" en la zona de Irmandiños y Rastro, donde se venía celebrando el evento.

