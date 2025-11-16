El delegado del Gobierno destaca la labor de Asfedro en una visita a sus instalaciones

Un momento de la visita a las instalaciones de O Confurco Cedida

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, visitó las instalaciones de la Asociación Ferrolá de Drogodependencias (Asfedro), donde mantuvo una reunión de trabajo con la directiva de la entidad local encabezada por su presidenta, Sari Alabau Albors.

Durante el encuentro tuvieron oportunidad de analizar el trabajo que desarrolla la organización tanto en la prevención como en la atención y lucha contra las adicciones.

Abalde destacó que el trabajo preventivo “é clave, especialmente entre a poboación máis nova, trátase dunha ferramenta imprescindible para protexer a saúde e o futuro da mocidade”.

Desde Asfedro trasladaron al subdelegado su preocupación por el aumento de problemas de salud mental derivados del consumo de drogas, una tendencia que el equipo técnico de la entidad observa con mayor frecuencia en los últimos años.

Así, en la visita se puso de relieve también la importancia de la concesión de la medalla de la Cruz de Plata a la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas del año pasado. Un reconocimiento que, como recordaron desde Asfedro, sirve de estímulo para continuar con su labor diaria y en la misma línea de mejorar la vida de las personas que lo necesiten.