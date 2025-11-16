Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El delegado del Gobierno destaca la labor de Asfedro en una visita a sus instalaciones

Redacción
16/11/2025 21:54
Un momento de la visita a las instalaciones de O Confurco
Un momento de la visita a las instalaciones de O Confurco
Cedida

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, visitó las instalaciones de la Asociación Ferrolá de Drogodependencias (Asfedro), donde mantuvo una reunión de trabajo con la directiva de la entidad local encabezada por su presidenta, Sari Alabau Albors. 

Durante el encuentro tuvieron oportunidad de analizar el trabajo que desarrolla la organización tanto en la prevención como en la atención y lucha contra las adicciones

Abalde destacó que el trabajo preventivo “é clave, especialmente entre a poboación máis nova, trátase dunha ferramenta imprescindible para protexer a saúde e o futuro da mocidade”. 

Desde Asfedro trasladaron al subdelegado su preocupación por el aumento de problemas de salud mental derivados del consumo de drogas, una tendencia que el equipo técnico de la entidad observa con mayor frecuencia en los últimos años. 

Así, en la visita se puso de relieve también la importancia de la concesión de la medalla de la Cruz de Plata a la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas del año pasado. Un reconocimiento que, como recordaron desde Asfedro, sirve de estímulo para continuar con su labor diaria y en la misma línea de mejorar la vida de las personas que lo necesiten. 

Te puede interesar

springfield

La próxima resurrección del edificio desconocido que fue faro cultural para Carvalho, Torrente Ballester y Hildegart
Marta Corral
Entrevista Con Feitura

La revolución "Gluten Free": Narón, líder indiscutible en oferta hostelera para celíacos
Eva Mazás Arnoso
Platos del menú de Casa do Morcego

Explosión de sabor en el rural de Ferrolterra con el exitoso Outono Gastronómico
Verónica Vázquez
Imagen de archivo de un curso en Valdoviño

Curso de ofimática para personas desempleadas o en riesgo de vulnerabilidad social en Valdoviño
Redacción