El alumnado del colegio Ludy se aproxima al fanzine creativo

Ariadna Escudero y Luis Ferreiro, estudiantes de Bellas Artes, coordinan un taller para escolares de sexto

Redacción
16/11/2025 22:01
Actividad de la biblioteca
El colegio Ludy acoge esta mañana –de 12.10 a 14.00 horas– un taller de fanzine creativo dirigido a alumnado de sexto de primaria del centro educativo ferrolano. 

El “obradoiro” comenzará con una explicación de la actividad y una introducción al mundo del fanzine, comentando la historia y las características del mismo, con ejemplos ilustrativos de este medio independiente. 

Tras esta contextualización, se llevará a cabo el taller creativo con los estudiantes, de entre 11 y 12 años, para que puedan desarrollar un fanzine personal. El estudiantado tendrá la libertad creativa para experimentar tanto con la temática como con los materiales que quieran emplear. 

Finalmente, se llevará a cabo una exposición de los resultados del “obradoiro” en la propia biblioteca del centro, del 28 al 12 de diciembre, y la actividad se publicará en la revista del colegio Ludy. Los coordinadores del proyecto serán Ariadna Escudero y Luis Ferreiro

La primera es estudiante de cuarto curso de Bellas Artes en la Universidad de Vigo tras haber cursado el bachillerato de Ares en el Concepción Arenal de Ferrol. Ha participado ya en varias ediciones de concursos de arte y en la publicación del II catálogo Ilustradas y formó parte de la XXV Bienal Internacional de Arte do Morrazo, colaborando también en la creación de murales de Ferrolterra con el colectivo Musaraña. 

Por su parte, Luis Ferreiro también cursa cuarto curso de Bellas Artes, es natural de la ciudad de Ferrol, y ha estudiado también bachillerato en el IES Concepción Arenal. 

