Abierto el plazo de una nueva edición de los Campamentos de Nadal del Concello de Ferrol

​Varios niños disfrutando de las actividades del campamento de Navidad en imagen de archivo Daniel Alexandre

La Concejalía de Igualdade del Concello de Ferrol informa de la celebración de una nueva edición de los Campamentos de Nadal. Una iniciativa de conciliación al servicio de los ciudadanos en la zona urbana y en la rural. La acción, dirigida a familias con niños entre los 3 y los 13 años se desarrollará en varias localizaciones del centro y la zona rural.

Así, el servicio se activará, como en otras ocasiones, en la ludoteca de la Plaza de España, y el CEIP Ponzos y también en la zona rural, en la Asociación de Vecinos de Esmelle.

Desde el área municipal de Igualdade se recuerda que los niños de tres años deben tenerlos cumplidos a fecha del 22 de diciembre de 2025 y en el caso de los mayores, no podrán cumplir los 14 años antes del 5 de enero de 2026.

Un centenar de plazas

Para esta ocasión se pondrán a disposición de las familias 30 plazas en la AVV de Esmelle y 70 en la ludoteca y el CEIP. Asimismo, indican desde el área de Igualdade que los campamentos de este año se realizarán durante los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre, así como el 2 y el 5 de enero.

Los interesados podrán hacer uso del servicio de conciliación municipal en horario ordinario: de 09.30 a 13.30 horas, o bien en la opción ampliada, que permite entrar a las 08.30 y hasta las 14.30 horas, dos horas más para adaptarse a las necesidades de las familias cuyos padres deben trabajar durante las vacaciones de sus hijos.

El plazo de inscripción ya está abierto, pudiendo formular la matrícula hasta el 1 de diciembre. Las solicitudes deberán presentarse en el Rexistro Xeral del Concello, en horario de oficina: de 09.00 a 14.00 horas. Con las solicitudes se seguirá , indica el Concello, un “criterio rigoroso” de orden de inscripción. Más información en la Casa da Muller (Calle Lugo, 56) o bien en este enlace.