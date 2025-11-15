Procesión extraordinaria del Niño Rey y Cristo Rey en Ferrol

El Niño Rey llegando a San Julián en imagen de archivo Cedida

La comunidad escolar de Cristo Rey celebra tres días de actos en torno al Niño Rey en esta quinto año de celebración de cultos alrededor de esta venerada imagen por el alumnado del centro.

Así, el jueves 20 a las 10.30 se trasladará del colegio a San Julián, donde habrá misa a las doce, repitiéndose al día siguiente, viernes 21, a las 18.00 horas junto a los compromisos de grupos laicos.

Ya el sábado, será la imagen de Cristo Rey la que vaya a la concatedral saliendo de su capilla a las 16.00, con eucaristía presidida por el obispo, Fernando García Cadiñanos, a las 17.00, y regreso en procesión extraordinaria de ambas al centro de la calle Coruña a las 18.00 horas.