La escasez de berberecho dificulta el control de los patógenos en la ría de Ferrol

La Consellería do Mar confirma que la presencia del parásito Marteilia cochillia, registrado por primera vez en las aguas del Golfo Ártabro, y particularmente en las rías de Ares-Betanzos y Ferrol el año pasado, no solo no ha remitido, sino que se ha consolidado.

El departamento que dirige Marta Villaverde remite a los últimos controles realizados por el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia –Intecmar– para reconocer que la marteiliosis, la enfermedad letal que provoca este parásito, sigue haciendo estragos en un ya mermado stock de berberecho debido a las riadas de hace dos inviernos.

La realidad es que las capturas de este bivalvo han disminuido de una manera drástica y, si en el año 2023 se habían extraído más de siete toneladas solamente en la ría de Ferrol, en lo que va de año apenas son 35 kilos, es decir, una anécdota que refleja la profunda crisis que afecta a los mariscadores a pie y, ampliando el foco a las cifras de comercialización de otros bivalvos como la almeja, al sector en general.

Recurso bajo mínimos

Desde la Consellería do Mar explican que la mortalidad provocada por la presencia de este parásito y, en consecuencia, la “falta de recurso” suponen una “dificultade grande” para poder conseguir una muestra lo suficientemente representativa para analizar en los laboratorios y obtener información sobre el comportamiento y prevalencia de un parásito que se documentó por primera vez en la ría de Arousa en el año 2012 y que allí ha provocado “mortaldades masivas” y pérdidas millonarias al sector desde entonces.

Pese a todo, subraya la Consellería do Mar, “con moito esforzo conseguiuse unha mostra no mes de maio –más reciente, por lo tanto, que la de marzo a la que aludía el informe epidemiológico de moluscos bivalvos que se llevó al Consello de la Xunta del pasado luens– na que máis da metade dos exemplares non era da especie de berberecho común (Cerastoderma edule) senón do chamado berberecho birollo (Cerastoderma glaucum)”, una especie que a pesar de “habitar” las mismas zonas “non é sensible á Marteilia”.

Con todo, en los pocos individuos de berberecho común que pudieron recolectarse sí se ha confirmado su presencia, en alguno de ellos en estados avanzados. Es decir, ratifica la Consellería, el parásito “segue a estar presente e cómpre esperar aos novos recrutamentos, xa que polo de agora a escaseza de recurso é importante”.