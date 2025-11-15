Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

La AM Virgen del Carmen celebró sus diez años de trayectoria con un emotivo recital en Ferrol

Lo hicieron en la iglesia homónima y con la colaboración de la rondalla Añoranzas

Redacción
15/11/2025 22:13
Concierto X aniversario de la Agrupación Musical Virgen del Carmen
La iglesia del Carmen albergó el concierto
Jorge Meis

La Agrupación Musical Virgen del Carmen de Ferrol celebró este sábado su décimo aniversario con un recital que aunó la conmemoración de la efeméride con el tributo a Santa Cecilia, patrona de los músicos. 

El evento se desarrolló en la iglesia del Carmen de la ciudad desde las cinco, completando una “tarde histórica y llena de emoción en la que nuestra música volvió a sonar como ofrenda a una década de fe, esfuerzo y devoción”, valoran desde la formación, que ha regalado a la titular del templo dos escapularios confeccionados en Sevilla.

Concierto X aniversario de la Agrupación Musical Virgen del Carmen
Un momento de la actuación
Jorge Meis

Añoranzas fue una de las invitadas, contando también con Esperanza Suárez como presentadora y la voz de Brais Meizoso, poniéndose junto a sus integrantes bajo la batuta del director musical de la AM, Iago Vázquez

Te puede interesar

Pablo Roca y “Mincha” con la Giant Reign Advanced E+ ante Ciclos Roca

El piloto de freestyle motocross José Canosa “Micha”, embajador de la tienda ferrolana Ciclos Roca
Redacción
espectáculo de circo por el aniversario de Odeón

Humor y acrobacias en la fiesta de cumpleaños de Odeón
Redacción
esfolla de maínzo en Doso

Doso trajo hasta el presente las populares “esfollas do maínzo”
Redacción
Día do veciño organizado pola AVV da Magdalena

El "capitán" de la Óptica Martínez Pardo recibe un caluroso homenaje por el Día del Vecino
Redacción