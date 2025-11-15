La AM Virgen del Carmen celebró sus diez años de trayectoria con un emotivo recital en Ferrol

La iglesia del Carmen albergó el concierto Jorge Meis

La Agrupación Musical Virgen del Carmen de Ferrol celebró este sábado su décimo aniversario con un recital que aunó la conmemoración de la efeméride con el tributo a Santa Cecilia, patrona de los músicos.

El evento se desarrolló en la iglesia del Carmen de la ciudad desde las cinco, completando una “tarde histórica y llena de emoción en la que nuestra música volvió a sonar como ofrenda a una década de fe, esfuerzo y devoción”, valoran desde la formación, que ha regalado a la titular del templo dos escapularios confeccionados en Sevilla.

Añoranzas fue una de las invitadas, contando también con Esperanza Suárez como presentadora y la voz de Brais Meizoso, poniéndose junto a sus integrantes bajo la batuta del director musical de la AM, Iago Vázquez.