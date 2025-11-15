Ferrol conoce los peligros que enfermedades como la diabetes pueden acarrear al volante de mano de un policía

Hotel Almirante un acto de Asoc Diabteticos Ferrolterra Jorge Meis

La Asociación Diabetes Ferrolterra prosigue con los actos enmarcados en el Día Mundial de la enfermedad, que se conmemora cada 14 de noviembre y que suele incluir numerosas acciones encaminadas a visibilizar esta problemática, pero también para avanzar en su prevención y para resolver dudas que puedan surgir a quienes padecen esta patología: más de 21.000 personas (900 tipo 1 y 20.000 tipo 2) en esta Área Sanitaria. Una cifra muy elevada que va en aumento cada año, al asociarse la condición diabética a otros problemas como la creciente obesidad.

El presidente de la asociación, José Manuel García Romero, informó que este año se han organizado menos charlas que en otras campañas, y menos específicas sobre la diabetes, porque el próximo día 29 participarán en Santiago en el primer congreso organizado por la asociación gallega en el que tomarán parte todos los asociados que lo deseen, que tendrán a su disposición un autobús con salidas en Ferrol y Narón. Actividades, charlas con expertos muy destacados, grupos de trabajo y una comida centrarán esta propuesta a la que están invitados los miembros de la entidad.

En el encuentro de este sábado, que se celebró en el ferrolano Hotel Almirante, intervino el oficial de la Policía Local de Ferrol, Carlos Felgar Teijeiro, quien habló de situaciones que se encuentra en su día a día como agente municipal relacionadas con personas diabéticas y cómo abordar algunas de ellas, especialmente, cómo prevenirlas.

Asimismo, ofreció una serie de consejos y pautas a la hora de obtener permisos de circulación, test psicotécnicos o renovación de los mismos, teniendo en cuenta que nunca se debe obviar aportar toda la información relativa al estado de salud.

Un tema que generó dudas y gran interés entre los asistentes, que formularon varias preguntas al experto de la Policía Local. Felgar Teijeiro compartió con los presentes algunos sucesos vividos en el ejercicio de su profesión relacionados con personas diabéticas. Así, recordó cómo en una ocasión a punto estuvo de perder la vida un ciclista aficionado.

A punto de morir

“Era un viejo conocido ya, porque había protagonizado caídas en otras ocasiones”, precisó. Pero una de ellas, la más grave, en la zona de As Pías, dejó al ciclista inconsciente en la cuneta por una bajada de azúcar. Al llegar al lugar de los hechos pudieron comprobar que llevaba glucosa y entendieron que se trataba de alguien diabético, “pero que ponía su cuerpo al límite”, una situación peligrosa para esta persona pero también para el resto de transeúntes y conductores. Con este ejemplo, el experto quiso trasladar a los presentes la importancia de ser precavidos, de actuar pensando siempre en el bien propio, pero también en el de los demás.

En otra ocasión fueron llamados ante un suceso más grave, si cabe, en el barrio de O Bertón “cuando estaba en obras y apenas había gente en la zona”. En aquella ocasión, un joven repartidor de pizzas tuvo un accidente en la moto que pilotaba al sufrir un desmayo como consecuencia de la diabetes que padecía.

Su suerte fue que en la zona había una vigilante de seguridad que hacía recorrido por toda la zona en obras y vio al joven tirado en el suelo, “si esta persona no estuviera por allí el suceso habría sido mucho más serio”, advirtió el agente, quien añadió que cuando se acercaron al joven, que pensaban que había sufrido un accidente de tráfico y se interesaron por él mientras no llegaba la ambulancia, “empezó a morder y golpearnos... Fue entonces cuando pensamos en una epilepsia o una crisis diabética... Llegó la ambulancia y le hizo una prueba de glucosa que arrojó un resultado de 23; por fortuna lo consiguieron remontar y se lo llevaron de inmediato al hospital, pero si no lo llega a ver la vigilante, que pasaba por allí, podría haber muerto”, explicó el agente, quien añadió que “ese es el nivel que nos llegamos a encontrar en la calle, con gente que no planifica y que pone al límite la enfermedad, sus cuerpos y su vida”.

Carlos Felgar precisó que lo lógico cuando uno empieza a sentirse mal es “parar, remontar y avisar”, teniendo siempre de mano a alguien a quien poder llamar en momentos de crisis y conocer bien el límite hipoglucémico de cada uno. Asimismo, hizo especial hincapié en la importancia de llevar siempre con uno mismo productos para reponerse, como geles y similares, así como información sensible que sea visible para facilitar la labor policial y médica.

En la sesión informativa también tomó la palabra Rafael Rodríguez, presidente de Alcer y trasplantado de riñón, quien recordó a los presentes la elevada prevalencia de enfermedades renales como consecuencia de padecer una diabetes.

“Unha da cada sete persoas estamos enfermos de ril”, recordó a los asistentes, al tiempo que insistió en que llevar una vida ocupada, controlar la glucosa, tensión y colesterol, reducir sal y azúcar y evitar el tabaco y el alcohol es fundamental para la prevención y cuidado del sistema renal.