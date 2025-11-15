Mi cuenta

El Plan de Barrios dejó siegas, desbroces, plantación de flor, arreglos y limpiezas en Esteiro

Este lunes los operarios empezarán las tareas en el barrio de Recimil

Redacción
15/11/2025 21:51
Un operario trabajando en la avenida de Mac-Mahón, en Esteiro
Un operario trabajando en la avenida de Mac-Mahón, en Esteiro
El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el edil de Servizos, José Tomé, se reunieron el pasado viernes con integrantes de la entidad vecinal de Esteiro después del paso de las cuadrillas municipales por la zona en el marco del Plan de Barrios municipal. 

En concreto, enumeran desde el Concello que se segó una superficie de más de 40.100 metros cuadrados, además de llevarse a cabo diversas podas. 

Asimismo, se plantaron más de 700 unidades de flores de temporada, se desbrozaron más de 17.500 metros de márgenes y se limpiaron más de 200 contenedores, a la vez que ejecutaron 24 actuaciones de mantenimiento eléctrico.

