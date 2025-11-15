Mi cuenta

Ferrol

El piloto de freestyle motocross José Canosa “Micha”, embajador de la tienda ferrolana Ciclos Roca

Acaba de ganar el campeonato de España y ve en el establecimiento todo un referente

Redacción
15/11/2025 22:37
Pablo Roca y “Mincha” con la Giant Reign Advanced E+ ante Ciclos Roca
Cedida

El piloto profesional de freestyle motocross y reciente campeón de España, José Canosa Fernández “Mincha”, fue presentado como nuevo embajador de Giant y de la tienda ferrolana Ciclos Roca, fundada en 1948 y referente del ciclismo en la ciudad de Ferrol desde hace más de 75 años. 

Durante el acto, el actual propietario y gerente del establecimiento, tercera generación al frente del negocio familiar, Pablo Roca, hizo entrega a “Mincha” de la nueva Giant Reign Advanced E+, una bicicleta eléctrica de montaña lanzada en el mes de octubre y que está considerada como “la más potente y agresiva jamás creada por Giant”, destacan desde la tienda especializada. 

Pablo Roca se mostró encantado por la presencia de “Mincha”, indicando que “es un orgullo contar con él como embajador. Su energía y talento encajan perfectamente con los valores de Giant y con la historia de Ciclos Roca”. 

También el campeón tuvo palabras para el establecimiento ferrolano, indicando que “recibir esta Giant Reign en Ferrol es un paso más en mi preparación y estoy feliz de representar a una marca líder y a una tienda que significa tanto para el ciclismo gallego”. 

Mincha con la bicicleta
Mincha con la bicicleta
Cedida

Con la colaboración de Giant, Ciclos Roca y “Mincha” se abre una nueva etapa en la que, coinciden, “tradición, innovación y talento se unen para inspirar a la comunidad ciclista y deportiva”. 

