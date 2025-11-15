El empleo en el sector del mar sigue en barrena en Ferrolterra: medio centenar de afiliaciones menos

Imagen de archivo de dos embarcaciones faenando en la ría el pasado mes de febrero Jorge Meis

La crisis productiva de la ría de Ferrol, una realidad que cada vez abarca a más especies –aunque almeja y berberecho se llevan la palma– está teniendo un impacto muy fuerte en el empleo.

Atendiendo a las afiliaciones a la Seguridad Social del régimen especial el mar del último informe, correspondiente al mes de septiembre, hay ahora medio centenar de trabajadores menos que hace exactamente un año. Así, de los 57 cotizantes en el Eume se ha pasado a los 48, mientras que en la comarca de Ferrol son 42 menos –733–. Solo Ortegal resiste (166, dos más).

Se trata de una realidad que vienen denunciando las cofradías desde hace un lustro. Con la pandemia, la actividad marisquera se resintió, pero desde 2022 las cifras de ventas han caído estrepitosamente. Son muchos los mariscadores que han abandonado el sector por la imposibilidad para llevar un salario mínimo a casa.

La situación es tal, que la Consellería accedió a conceder una parada biológica entre mediados de abril y mediados de julio, cuyas ayudas se espera resolver definitivamente en el plazo de unos días, según Mar.