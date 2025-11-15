El centro de salud de Serantes llevará el nombre del médico José Pedrouzo

Los hijos de José Pedrouzo recogieron la insignia de su padre a título póstumo Jorge Meis

El Auditorio de Caranza acogió en la mañana de este sábado el encuentro anual que organiza el Colegio de Médicos de A Coruña. Por primera vez, en los 17 años que se viene desarrollando esta cita, se celebró en la urbe naval, decisión que se tomó en su día tras acordar, por unanimidad de la Comisión de Honores y Premios, que la insignia de oro y brillantes de este año, la máxima distinción que otorga la institución, sería para el doctor José Pedrouzo Bardelas, quien fallecía justo un día antes de celebrarse esta gala, un evento que le llenaba de ilusión y que, lamentablemente, no pudo disfrutar en vida.

Fueron sus hijos quienes, en su nombre, recogieron este sábado el galardón, un reconocimiento a su trayectoria, marcada por los éxitos profesionales y el cariño de sus pacientes, así como de compañeros de profesión que le rindieron un homenaje muy especial y emotivo.

Aunque el recuerdo a Pedrouzo se convirtió en el eje central de la cita, también se entregaron los habituales títulos a colegiados de honor y miembros honoríficos del órgano, destacando su trayectoria y buen hacer en el ámbito profesional.

José Pedrouzo Bardelas era especialista en Medicina Interna y Cardiología, ejerció como perito judicial, funcionario por oposición del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, jefe del servicio de Atención Primaria en el centro de salud de Serantes, miembro de la unidad de Medicina Interna del Hospital Arquitecto Marcide y del Sanatorio San Javier y doctor de empresa en los antiguos astilleros de Bazán, hoy Navantia.

En el acta de concesión del galardón se indicaba, asimismo, que “fue un profesional excelente, querido por sus compañeros y pacientes, un maestro de médicos y un ejemplo de trabajo y superación”. Además, se añade en el escrito que “fue un adelantado en el diagnóstico de la asbestosis, que afectó a cientos de trabajadores de los astilleros, y su labor dio comienzo a un proceso que terminó convirtiendo el amianto en un asunto de Estado hasta prohibir su utilización”.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Rey, participó en el encuentro, en el que también estuvieron presentes otras autoridades. Durante su intervención, el regidor apuntó que es intención del gobierno municipal otorgar el nombre del doctor José Pedrouzo al centro de salud de Serantes donde ejerció como médico. También recordó “la ilusión” que tenía por recibir la insignia de oro y añadió que “non está físicamente aquí, pero o su espírito, a súa paixón pola medicina e o seu compromiso permanecen vivos en cada un dos que estamos aquí hoxe”.

El primer edil también dio las gracias al Colegio por haber escogido Ferrol para celebrar el encuentro, “un acto no que honramos a excelencia, a dedicación e o espírito de servizo que define a esta profesión”, afirmó, ensalzando, asimismo, los “profundos vínculos” que unen a la urbe naval con la institución colegial provincial.