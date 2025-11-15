Dolores abre un “crowdfunding” para poder restaurar el manto de su titular

El acto se celebró en el Casino Ferrolano y el reportaje de Diario de Ferrol cobró un gran protagonismo Jorge Meis

Como ocurrió hace ocho décadas, cuando se puso en marcha una colecta para sufragar un nuevo manto para la Virgen de Dolores a la que los ferrolanos respondieron con generosidad a pesar de los tiempos duros de la posguerra, la hermandad de Méndez Núñez proponía este sábado un “crowdfunding” para reunir los 20.543 euros que cuesta restaurar una pieza que tiene el “alma de Ferrol” bordada en forma de escudo.

El Casino Ferrolano reunió desde las 12.00 de la mañana a numeroso público cofrade, además de a los concejales Maica García y Javier Díaz; al director provincial de la Consellería de Cultura en A Coruña, Severino Álvarez; al comandante director de la Escuela Naval de Marín, Tomás Clavijo Rey-Stolle; al presidente de la Junta de Cofradías, Fernando Iguacel, y a sus homónimos en Cofer, Cristóbal Dobarro, y la Asociación de Hostelería, Emilio Vázquez. Tampoco faltó a la cita Ignacio Frutos, exalmirante jefe del Arsenal.

Parte del público durante la presentación Jorge Meis

El máximo responsable de la Cofradía de Dolores, José Ángel Vázquez, y el secretario, Rafael Lomba, fueron los encargados de poner en valor la pieza patrimonial y repasar su historia, incidiendo —como adelantó este periódico— que, al contrario de lo que se pensaba, fue estrenada el Viernes Santo de 1945 y no de 1946.

El manto de la Dolorosa regresa al taller para frenar su deterioro tras ochenta años de cera y chaparrones en Ferrol Más información

Explicó el presidente que, de las tres propuestas presupuestarias, presentaron a ratificación de la asamblea la de Cyrta Textil porque apostaba por conservar también la tela, un extremo que va en consonancia con la idea de “respetar profundamente nuestra historia y tener una responsabilidad compartida por preservarla”.

961 casillas a 20 euros

Asimismo, con un emotivo recuerdo para Pascual Zaera, que ya había puesto sobre la mesa la necesaria restauración en 2012 sin que llegase a buen puerto, recordaron que el objetivo “no es solo salvaguardar una prenda, sino parte del alma de nuestra Semana Santa”.

Con la idea de buscar la participación de quien desee aportar su grano de arena, la cofradía presentó una fotografía de grandes dimensiones del manto dividida en 961 casillas.

Así, ponen a disposición cada una de ellas por un donativo de 20 euros que se depositará en la Casa de Hermandad los martes, de 18.30 a 20.00 horas, y puede ser tanto público como anónimo, lo mismo que en 1944, dando cuenta de la cifra en sus redes sociales.