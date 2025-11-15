Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Dolores abre un “crowdfunding” para poder restaurar el manto de su titular

La hermandad celebró este sábado la presentación del proyecto, del que se va a encargar una empresa sevillana

Marta Corral
Marta Corral
15/11/2025 21:58
presentan el nuevo manto de la virgen de Dolores en el Casino
El acto se celebró en el Casino Ferrolano y el reportaje de Diario de Ferrol cobró un gran protagonismo
Jorge Meis

Como ocurrió hace ocho décadas, cuando se puso en marcha una colecta para sufragar un nuevo manto para la Virgen de Dolores a la que los ferrolanos respondieron con generosidad a pesar de los tiempos duros de la posguerra, la hermandad de Méndez Núñez proponía este sábado un “crowdfunding” para reunir los 20.543 euros que cuesta restaurar una pieza que tiene el “alma de Ferrol” bordada en forma de escudo. 

El Casino Ferrolano reunió desde las 12.00 de la mañana a numeroso público cofrade, además de a los concejales Maica García y Javier Díaz; al director provincial de la Consellería de Cultura en A Coruña, Severino Álvarez; al comandante director de la Escuela Naval de Marín, Tomás Clavijo Rey-Stolle; al presidente de la Junta de Cofradías, Fernando Iguacel, y a sus homónimos en Cofer, Cristóbal Dobarro, y la Asociación de Hostelería, Emilio Vázquez. Tampoco faltó a la cita Ignacio Frutos, exalmirante jefe del Arsenal. 

presentan el nuevo manto de la virgen de Dolores en el Casino
Parte del público durante la presentación
Jorge Meis

El máximo responsable de la Cofradía de Dolores, José Ángel Vázquez, y el secretario, Rafael Lomba, fueron los encargados de poner en valor la pieza patrimonial y repasar su historia, incidiendo —como adelantó este periódico— que, al contrario de lo que se pensaba, fue estrenada el Viernes Santo de 1945 y no de 1946. 

El elemento más singular del manto de la Dolorosa es el escudo de Ferrol que está bordado en la cola

El manto de la Dolorosa regresa al taller para frenar su deterioro tras ochenta años de cera y chaparrones en Ferrol

Más información

Explicó el presidente que, de las tres propuestas presupuestarias, presentaron a ratificación de la asamblea la de Cyrta Textil porque apostaba por conservar también la tela, un extremo que va en consonancia con la idea de “respetar profundamente nuestra historia y tener una responsabilidad compartida por preservarla”. 

961 casillas a 20 euros

Asimismo, con un emotivo recuerdo para Pascual Zaera, que ya había puesto sobre la mesa la necesaria restauración en 2012 sin que llegase a buen puerto, recordaron que el objetivo “no es solo salvaguardar una prenda, sino parte del alma de nuestra Semana Santa”. 

Con la idea de buscar la participación de quien desee aportar su grano de arena, la cofradía presentó una fotografía de grandes dimensiones del manto dividida en 961 casillas. 

Así, ponen a disposición cada una de ellas por un donativo de 20 euros que se depositará en la Casa de Hermandad los martes, de 18.30 a 20.00 horas, y puede ser tanto público como anónimo, lo mismo que en 1944, dando cuenta de la cifra en sus redes sociales.

Te puede interesar

Pablo Roca y “Mincha” con la Giant Reign Advanced E+ ante Ciclos Roca

El piloto de freestyle motocross José Canosa “Micha”, embajador de la tienda ferrolana Ciclos Roca
Redacción
espectáculo de circo por el aniversario de Odeón

Humor y acrobacias en la fiesta de cumpleaños de Odeón
Redacción
esfolla de maínzo en Doso

Doso trajo hasta el presente las populares “esfollas do maínzo”
Redacción
Día do veciño organizado pola AVV da Magdalena

El "capitán" de la Óptica Martínez Pardo recibe un caluroso homenaje por el Día del Vecino
Redacción