Ferrol

El "capitán" de la Óptica Martínez Pardo recibe un caluroso homenaje por el Día del Vecino

La AVV A Magdalena organizó el acto, al que acudió el alcalde

Redacción
15/11/2025 22:26
Día do veciño organizado pola AVV da Magdalena
Jorge Meis

La AVV A Magdalena celebró este sábado el Día del Vecino. Fue un acto, emotivo, presidido por el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, en el Casino Ferrolano.

En esta ocasión, se homenajeó al comercio histórico del barrio, en este caso en la persona de Juan J. Martínez Sixto, de la Óptica Martínez Pardo, tercera generación al frente de la misma. 

Dos de sus hijos, Beatriz y Rafael, también trabajan en el emblemático establecimiento asegurando el relevo. Ambos acudieron junto a su otra hermana, María Eugenia, al merecido homenaje a su padre, al que puso banda sonora Julia Dopico Vale y la rondalla Sonidos del Alba.

