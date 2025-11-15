Día de fiesta en la ASCM, que galardonó a sus voluntarios y entidades colaboradoras

Antía Seoane recogiendo el galardón de la ASCM Jorge Meis

La Asociación Sociocultural ASCM celebró este sábado uno de los días más significativos de su calendario anual, la entrega de los galardones a sus voluntarios y a entidades e instituciones colaboradoras con la entidad cuya acción quieren destacar.

Así, el acto, que se celebró en la sede local de Afundación, arrancó con el reconocimiento a la joven Antía Seoane, que resultó distinguida este año como Voluntaria del año. Como es costumbre, su elección viene dada por los votos de sus compañeros, que han premiado así su “dedicación y apoyo constante a la asociación”, como ponían de relieve desde la ASCM.

También se ensalzó la labor de Chus Andrade y Celsa Lamas, que quedaron segunda y tercera, respectivamente, en las votaciones como voluntarias más destacadas.

Momento de la gala celebrada en Afundación Jorge Meis

En el mismo evento, al que asistió en teniente de alcalde Javier Díaz y la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, se entregaron también distinciones al propio Ayuntamiento de Ferrol, por ser referencia del movimiento asociativo; al Racing Club por su labor de promoción de la integración; a Protección Civil, por su labor formativa en primeros auxilios; al comunicador Isidoro Valerio, y al Concello de Narón, por fomentar la inserción laboral de las personas con discapacidad.

Además, en el ámbito de la cooperación, fue reconocido el obispo Fernando García Cadiñanos, que no pudo asistir al acto porque estaba en Vigo pero que agradeció el reconocimiento a través de sus canales de comunicación y recordó que ayudar a los más vulnerables “es la función principal de un obispo, la de ser padre de los pobres y tenderles la mano que es la de la iglesia”. El broche de oro a la jornada fue la tradicional comida de confraternidad, que en esta ocasión se celebró en el Hotel Valcarce.