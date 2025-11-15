Críticas del PSOE por “justificar” la tala en Irmandiños con un informe de 2009
Los socialistas ven “inaceptable” que el gobierno “ampare” con un texto de hace 16 años los trabajos en la vía
El Grupo Municipal Socialista en el Concello de Ferrol ha lamentado que la defensa del gobierno local ante las críticas suscitadas por la tala de las falsas acacias que empezaron a cortarse esta semana en Irmandiños sea un informe técnico elaborado en el año 2009, considerándolo “inaceptable”, “impropio e unha falta de rigor utilizar un documento de hai 16 anos para avalar unha decisión tan relevante como a eliminación dun conxunto arbóreo histórico da cidade”, sostienen.
Para el PSOE, resulta “especialmente chamativo” que el Partido Popular no llevase a cabo ninguna acción en ese sentido, tomando medidas para salvaguardar la seguridad en la zona, cuando gobernó con mayoría absoluta entre 2011 y 2015, planteando que “se realmente o informe establecía un risco ou unha necesidade urxente de intervir, por que non fixeron nada? Resulta evidente que non existía tal urxencia”.
“Tala masiva”
Defienden que “non é serio nin responsable” tomar decisiones en el 2025 basándose en un “documento tan antigo, sen actualización técnica, sen avaliación recente e sen un estudo detallado do estado actual das árbores”, por lo que creen que justificar “unha tala masiva” esgrimiendo ese informe es “sinxelamente unha broma de mal gusto para a cidadanía de Ferrol”, valoran desde el PSOE.
Como respuesta al argumentario del Concello, avanzan los de Ángel Mato que su grupo solicitará acceso al informe completo de 2009 en la próxima comisión, exigiendo que el gobierno local traslade un nuevo documento actualizado, realizado por profesionales cualificados y que avalen con datos objetivos la procedencia o no del corte de los árboles por motivos de seguridad.
Por el momento, dentro de las obras para “Abrir Ferrol al mar”, se están talando aquellos más dañados y los que pueden sobrevivir, avanzaron fuentes municipales, serán trasplantados en la avenida de As Pías.
“En 2025 non se pode actuar ás cegas nin con escusas do pasado”, concluyen los socialistas, ahondando en que “se o goberno quere xustificar unha decisión tan drástica, terá que presentar un estudo técnico actual e rigoroso” y reiterando que “a improvisación e o uso político dun documento tan antigo non son aceptables”.