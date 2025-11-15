Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Coche al agua en Caranza: el turismo, robado esta noche, amaneció en la playa

Todavía no hay detenidos, pero la Policía Local está en la zona y se ha iniciado una investigación

Redacción
15/11/2025 11:02
El coche, casi cubierto por el agua, en la playa de Caranza
El coche, casi cubierto por el agua, en la playa de Caranza
Jorge Meis

Sorpresa mayúscula la de los vecinos de Caranza que en la mañana de este sábado avistaron un coche blanco en la playa al que la marea, a la hora a la que se publica esta información, está cubriendo por completo.

Las primeras imágenes del vehículo, un Ford Orion, se compartieron en Facebook a las 9.47 horas, especificando que estaba situado a la altura de la parte baja del club de windsurf que tiene instalaciones en el paseo.

Hasta el lugar se desplazó la Policía Local para confirmar, como traslada el Concello, que se trata de un coche que fue sustraído en esta pasada noche en la calle Río Xubia del Ensanche A.

Después, lo habrían dejado abandonado en la arena, a la que pudieron acceder desde la rampa, y subió la marea. Ahora, será el seguro de asistencia de viajes el encargado de retirarlo de la playa y, por el momento, no hay personas detenidas como presuntos autores.

De susto en susto

La tranquilidad no está siendo protagonista esta semana en Caranza, un barrio que desde el pasado jueves está siendo el foco de los medios nacionales tras la discusión entre dos hombres que portaban una motosierra y un rastrillo. 

Te puede interesar

Un policía nacional en imagen de archivo

Cae una red de estafadores que timó a un ferrolano con la técnica del 'SIM Swapping'
Redacción
Carol será una importante baja para la formación verde

El Valdetires y que la historia se repita en la pista segoviana
Redacción
Todos los ejemplares actuales desaparecerán de la avenida

Un informe técnico recomendaba la tala de las acacias de Irmandiños en 2009
Redacción
El ideal gallego

El Concello de Ares concluye la campaña de compostaje doméstico
Redacción