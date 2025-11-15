Coche al agua en Caranza: el turismo, robado esta noche, amaneció en la playa

El coche, casi cubierto por el agua, en la playa de Caranza Jorge Meis

Sorpresa mayúscula la de los vecinos de Caranza que en la mañana de este sábado avistaron un coche blanco en la playa al que la marea, a la hora a la que se publica esta información, está cubriendo por completo.

Las primeras imágenes del vehículo, un Ford Orion, se compartieron en Facebook a las 9.47 horas, especificando que estaba situado a la altura de la parte baja del club de windsurf que tiene instalaciones en el paseo.

Hasta el lugar se desplazó la Policía Local para confirmar, como traslada el Concello, que se trata de un coche que fue sustraído en esta pasada noche en la calle Río Xubia del Ensanche A.

Después, lo habrían dejado abandonado en la arena, a la que pudieron acceder desde la rampa, y subió la marea. Ahora, será el seguro de asistencia de viajes el encargado de retirarlo de la playa y, por el momento, no hay personas detenidas como presuntos autores.

De susto en susto

La tranquilidad no está siendo protagonista esta semana en Caranza, un barrio que desde el pasado jueves está siendo el foco de los medios nacionales tras la discusión entre dos hombres que portaban una motosierra y un rastrillo.